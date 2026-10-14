Батьківство, амністія та справа Семена Кривоноса: чому Сергій Куценко знову порушив питання доброчесності



















Тема колишніх можливих зловживань директором НАБУ Семеном Кривоносом досі актуальна. З’явилися свідчення Сергія Куценка — власника рекламного агентства, який навесні 2008 року співпрацював із Кривоносом (тоді — замовником від БЮТ).

Кривонос та Куценко. Фото з відкритих джерел

Давня справа у новому інформаційному контексті

Одна з найгостріших тем інтерв’ю Сергія Куценка стосується історії батьківства Семена Кривоноса та її можливого значення для кримінальної справи після виборчої кампанії 2008 року. Куценко вважає, що оформлення батьківства допомогло майбутньому директору НАБУ уникнути покарання, а подальше оспорювання запису про батьківство викликає моральні запитання. Це оцінка співрозмовника, і її необхідно відрізняти від встановлених судом обставин. Про це повідомляють “Факти”.





Що саме розповів Сергій Куценко

Підприємець стверджує, що під час співпраці у 2008 році не знав про наявність у Кривоноса дружини чи малолітньої дитини. Він, пише видання, згадує, що інформація про оформлення батьківства в контексті кримінальної справи згодом викликала в нього обурення. В інтерв’ю Куценко пов’язує ці події з можливістю застосування амністії та різко оцінює подальше оспорювання батьківства, пише видання.

Які висновки можна зробити з розповіді

Відсутність у колишнього партнера інформації про дитину не доводить, що батьківство було оформлене фіктивно. Так само сам факт оспорювання батьківства за результатами генетичної експертизи не встановлює мотивів попередніх дій. Щоб робити юридичні висновки, потрібно дослідити рішення судів, підстави застосування амністії, дати реєстраційних дій та процесуальний статус документів.

Чому терміни мають значення

У публічних текстах про цю історію іноді змішують поняття "усиновлення" і "визнання батьківства". Це різні правові процедури. Надані матеріали переважно описують саме оформлення та подальше оспорювання батьківства, а не судове усиновлення дитини. Тому без відповідних документів називати цю історію доведеним "незаконним усиновленням" було б неточно.

Доброчесність директора НАБУ: суспільний інтерес

Посада директора НАБУ передбачає суспільну довіру до здатності органу розслідувати корупцію неупереджено. Звідси зрозумілий інтерес до біографічних обставин його керівника. Водночас вимога прозорості має поєднуватися з точністю: перевірка документів і право на відповідь важливіші за гучні ярлики. У наданих матеріалах немає повного пакета судових рішень і відповіді Семена Кривоноса на висловлені претензії.

Які запитання потребують відповіді

Для змістовного публічного обговорення необхідно встановити, які саме рішення ухвалювалися у кримінальному та цивільному провадженнях, як суд мотивував застосування амністії, які юридичні наслідки мало оспорювання батьківства і чи впливали ці обставини на процедури оцінювання доброчесності. Інтерв’ю Куценка дає привід поставити ці запитання, але не замінює відповіді на них.

Довідково:

Голосіївський районний суд Києва визнав Семена Кривоноса винним у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 157 КК України (підкуп виборців). Проте у 2009 році посадовець уникнув реального покарання, оформивши батьківство і надавши суду документ про наявність у нього на утриманні неповнолітньої дитини. Вже за вісім днів після цього суд застосував стосовно Кривоноса амністію. Згодом, у 2018–2019 роках, той самий Голосіївський суд за позовом Кривоноса та на підставі результатів ДНК-експертизи офіційно скасував запис про його батьківство щодо цієї дитини.