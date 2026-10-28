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Заморожені зарплати та 283 гривні до пенсії: нардепи схвалили проєкт держбюджету в першому читанні

«Бюджет про владу, а не про державу»: Разумков пояснив, чому не можна підтримувати фінансовий план на 2027 рік

28 жовтня 2026, 12:47
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Недилько Ксения

Верховна Рада України зробила перший крок до ухвалення головного фінансового документа країни на наступний рік. За проєкт державного бюджету на 2027 рік у першому читанні проголосували 239 народних обранців. Попри результативне голосування, у сесійній залі розгорілася гостра дискусія щодо пріоритетів розподілу державних коштів.

Заморожені зарплати та 283 гривні до пенсії: нардепи схвалили проєкт держбюджету в першому читанні

Ілюстративне фото

Із різкою критикою урядового проєкту виступив народний депутат Дмитро Разумков. Політик наголосив, що такий фінансовий план є абсолютно неприйнятним, оскільки під час підготовки документа профільний комітет повністю проігнорував пропозиції, спрямовані на захист громадян та бізнесу.

"Проєкт державного бюджету на 2027 рік не має бути проголосований, — переконаний парламентар, вказуючи на порожню залу під час обговорення. — Насамперед тому, що комітет відхилив усі правки, які мали б допомогти людям, підтримати економіку та посилити обороноздатність країни. Неможливо було відстояти ці правки і в сесійній залі, тому що під час їх розгляду працювали максимум два десятки народних депутатів".

Нардеп звернув увагу на те, що автори кошторису фактично залишили без фінансової уваги найбільш вразливі верстви населення та представників критично важливих професій — медиків, які рятують життя на передовій, та вчителів, що працюють із дітьми в укриттях під час повітряних тривог. На думку політика, влада хибно вважає нинішні оклади цих працівників достатніми.

Не менше обурення у Разумкова викликали й закладені показники соціальних стандартів для людей похилого віку.

"У цьому бюджеті немає елементарної поваги до людей похилого віку, — заявив опозиційний політик, критикуючи урядові розрахунки. — Яким словом, крім як знущання, можна назвати підвищення мінімальної пенсії на 283 гривні?!"

Окремим проблемним блоком, за словами депутата, стало повне ігнорування потреб українського підприємництва. Пропозиції щодо зниження податкового тиску та запровадження механізмів компенсації за руйнування від російських ударів були відхилені. Політик наголосив, що без допомоги держави бізнес не зможе самостійно долати наслідки атак та фінансувати армію. Крім того, через позицію фінансового комітету під керівництвом Данила Гетманцева не вдалося знизити вартість пального, у ціні якого на АЗС податкова складова наразі сягає 47%.

Дмитро Разумков підсумував, що ухвалений у першому читанні документ жодним чином не відповідає на ключові виклики, які стоять перед воюючою державою, тому підтримувати його в такому вигляді не можна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Кабінет Міністрів України офіційно оприлюднив постанову, яка суттєво змінює та посилює правила бронювання військовозобов'язаних працівників.



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