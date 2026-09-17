Україна відреагувала на ухвалення в США санкційного законопроекту Ліндсі Грема

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук привітав остаточне схвалення у Конгресі США законопроекту, ініційованого сенатором Ліндсі Гремом. За словами спікера українського парламенту, тепер американський тиск на Росію має перейти у практичну площину.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Стефанчук зазначив, що після попереднього схвалення документа Сенатом його ухвалення завершує парламентський етап розгляду у Конгресі США.

"Для України принципово, що тиск на здатність Росії фінансувати війну переходить до конкретних рішень", — заявив голова Верховної Ради.

Український політик подякував членам обох палат Конгресу, а також речнику Палати представників Майку Джонсону за підтримку ініціативи. Окремо Стефанчук згадав сенатора Річарда Блюменталя, який разом із Гремом брав участь у просуванні санкційної ініціативи.

Законопроект передбачає розширення санкційного тиску на Росію через війну проти України. Зокрема, документ має надати президенту США Дональду Трампу повноваження запроваджувати мита у розмірі до 100% проти п'яти найбільших імпортерів російської нафти та природного газу.

Окремо пропонується використати аналогічний інструмент проти п'яти держав, які, згідно із законопроектом, допомагають Москві обходити енергетичні санкції.

Під обмеження можуть потрапити російський "тіньовий флот", фінансові установи, включаючи Центральний банк РФ, а також великі державні енергетичні проекти.

Таким чином, ключовою особливістю ініціативи стає спроба впливати не лише безпосередньо на російські структури, а й на держави, які продовжують купувати російські енергоресурси або сприяють обходу санкцій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "пекельні санкції" проти Росії: чим закінчилося фінальне голосування Палати представників.



