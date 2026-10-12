«Угорщина має розблокувати кластери»: парламент терміново розгляне освітній закон для нацменшин

Сьогодні, 12 жовтня, Верховна Рада України збирається на чергове пленарне засідання, яке розпочнеться традиційним діалогом із кабінетом міністрів. Проте головна інтрига дня розгортатиметься навколо євроінтеграційного законодавства та технічних умов роботи самого парламенту під час повітряних загроз. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Петер Мадяр і Володимир зеленський. Фото з відкритих джерел

Робочий день народні обранці розпочнуть із заслуховування звітів урядовців.

"Зараз почнеться о 10:00 засідання, — зазначив парламентар, окресливши стартовий етап роботи. — Там буде спочатку "година запитань до Уряду" з Міністром фінансів".

Одразу після цього Рада перейде до розгляду стратегічно важливого документа під номером 16119. Цей законопроєкт пропонує чітко врегулювати права дітей, які належать до національних меншин та корінних народів України, на здобуття освіти рідною мовою, що функціонуватиме паралельно з обов'язковим і повноцінним вивченням державної мови. Очікується, що документ ухвалять за прискореною процедурою, оскільки від нього залежить подальший рух України до Європейського Союзу. За словами Железняка, проєкт закону мають проголосувати одразу за основу та в цілому, а глава держави має скріпити його підписом того ж дня, адже тоді вже завтра Угорщина має розблокувати відкриття переговорних кластерів у ЄС.

Водночас депутат звернув увагу на серйозну проблему в організації безпеки самих нардепів та безперервності законотворчого процесу.

"Окреме питання, як буде працювати Рада..., — наголосив Железняк, вказуючи на технічну незахищеність регламенту. — Станом на зараз засідання ані під час червоної, ані під час жовтої тривоги неможливі".

Він додав, що спеціальну постанову, яка б легалізувала голосування безпосередньо в безпечному підземному укритті, до порядку денного так і не внесли та не проголосували. Як наслідок, у разі оголошення повітряної небезпеки у столиці, засідання парламенту буде автоматично зупинено. Попри сьогоднішню важливість освітнього треку, Железняк резюмував, що головний "ударний" день за кількістю зібраних голосів під інші ініціативи досі планується на середу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у вересні Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт не підтримуватиме особливого або прискореного шляху України до Європейського Союзу. За його словами, Київ має пройти стандартну процедуру вступу та виконати всі необхідні вимоги, зокрема щодо прав угорської національної меншини.