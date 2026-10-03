У Раді запропонували змінювати підхід до переговорів із Росією

Народний депутат Олексій Гончаренко виступив за поетапний формат можливих домовленостей між Україною та Росією. Свою позицію він виклав у публікації у соціальних мережах, запропонувавши розпочинати переговорний процес з окремих питань, з яких сторони потенційно могли б досягти згоди.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

На думку депутата, відсутність довіри та серйозні розбіжності з ключових питань не дозволяють одразу домовитися про всі аспекти війни. Тому, вважає Гончаренко, переговори можна було б розпочати з вужчих тем, а потім поступово розширювати досягнуті домовленості.

Як основні напрями він назвав безпеку на морі, енергетичну сферу, інфраструктуру та ситуацію на фронті. Особливого значення нардеп надає морському доступу, пов'язуючи його із збереженням української економіки, а також енергетиці на тлі наближення холодного сезону.

Окремий блок його пропозиції стосується інфраструктури. Гончаренко пропонує як перший крок домовитися про припинення ударів по школах, а потім поширити такі обмеження на мости та залізничну інфраструктуру. За його задумом, серія невеликих угод могла б поступово призвести до масштабнішої домовленості про припинення ударів по цивільній інфраструктурі.

Ще одним напрямом він називає фронт. У своєму повідомленні депутат говорить про поступову локалізацію лінії бойових дій на Донбасі.

Гончаренко наголошує, що описує лише загальні контури можливого підходу: кожен із чотирьох треків, за його словами, можна розділити на безліч окремих пунктів для переговорів.

При цьому запропонований депутатом формат є його політичною позицією, а не узгодженим Україною чи Росією планом. Офіційних домовленостей Москви та Києва за перерахованими Гончаренком напрямами з його публікації не слід.

Раніше Гончаренко також публічно виступав за обговорення припинення ударів по окремих об'єктах та поступове розширення таких домовленостей. У парламенті він продовжує висловлюватися з питань війни, бюджету та державної політики.

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