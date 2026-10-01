У Раді назріває мовний скандал: нардеп розкрив деталі підкилимної “угоди”

Парламентарі можливо змінять законодавство у питанні мовних обмежень, однак є нюанс.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Максим Бужанський розповів, що 30 вересня віцепрем'єр Ченцов та міністр освіти Бутенко купували голоси фракцій “ЄС” та “Голос”. За його словами учасниками угоди були В'ятрович від ЄС та Піпа від Голосу.

“Умови дуже прості, “ЄС” та “Голос” не заперечують проти скасування норм законів про мову та освіту для корінних народів України та національних меншин країн ЄС. Угорців, румунів та поляків В обмін у зал винесуть законопроєкт Піпи, яким заборонять говорити в школах російською мовою навіть на перерві”, — розповів політик.

Тож, зазначив він, у нас буде сегрегація громадян за трьома категоріями:

1. Україномовні українці — з повними правами, як і має бути.

2. Угорсько-, польсько-, румуноязичні українці та українці кримськотатарського походження, з по-барськи наданими правами національних меншин.

3. Російськомовні українці без жодних прав взагалі. Покарані зверху законом Піпи про заборону першокласникам базікати на перервах рідною мовою.

“Ах, так, ще й українці-євреї, вони теж цілком безправні, не корінні народи, і не народи країн ЄС, так мило після вчорашніх постів про Бабин Яр, чи не так?”, — зауважив політик.

Угода, за його словами, мала відбутися о 20:00 30 вересня, після чого повинна була відбутися реєстрація законопроєкту про те, щоб погодитися на всі умови угорців. І прийняти його за основу та загалом 12 жовтня.

“Загалом все хочу додати тільки дві деталі: 1. Фракція Слуга Народу, крім кількох представників, про це знати не знає. 2. І ця ганьба не вирішить проблему відкриття всіх кластерів, відкриють лише два, а не чотири. Трохи смішно розпочинати шлях до ЄС із закону про дискримінацію, але ок, ми ж за це голосували 19-го року, так?”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді заговорили про заміну Зеленського.



