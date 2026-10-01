У Раді назріває мовний скандал: нардеп розкрив деталі підкилимної “угоди”

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Кречмаровская Наталия
Парламентарі можливо змінять законодавство у питанні мовних обмежень, однак є нюанс.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Максим Бужанський розповів, що 30 вересня віцепрем'єр Ченцов та міністр освіти Бутенко купували голоси фракцій “ЄС” та “Голос”. За його словами учасниками угоди були В'ятрович від ЄС та Піпа від Голосу.
Тож, зазначив він, у нас буде сегрегація громадян за трьома категоріями:
1. Україномовні українці — з повними правами, як і має бути.
2. Угорсько-, польсько-, румуноязичні українці та українці кримськотатарського походження, з по-барськи наданими правами національних меншин.
3. Російськомовні українці без жодних прав взагалі. Покарані зверху законом Піпи про заборону першокласникам базікати на перервах рідною мовою.
Угода, за його словами, мала відбутися о 20:00 30 вересня, після чого повинна була відбутися реєстрація законопроєкту про те, щоб погодитися на всі умови угорців. І прийняти його за основу та загалом 12 жовтня.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді заговорили про заміну Зеленського.