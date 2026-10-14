«Політикани нищать країну зсередини»: Кличко у Верховній Раді заявив про тиск збоку влади

Київський міський голова Віталій Кличко виступив з трибуни Верховної Ради України, куди його запросили презентувати стан підготовки столиці до зимового періоду, та звинувачив центральну владу у фінансовому блокуванні міського господарства й політичному тиску на самоврядування. Очільник КМДА наголосив, що муніципалітет робить усе можливе задля виживання мегаполіса в умовах щоденного російського терору.

Віталій Кличко. Фото з відкритих джерел

Голова столиці зазначив, що комунальні служби змушені працювати в екстремальних умовах під акомпанемент постійної критики з боку урядових медіаресурсів.

"Міська влада намагається всіма силами забезпечити життєдіяльність столиці, — заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи свій виступ перед народними обранцями. — Попри підлі ляпаси, які постійно намагається відвісити центральна влада. На жаль, саме так виглядає "співпраця" в їх розумінні".

Мер оприлюднув приголомшливу статистику ударів по головних теплоелектроцентралях міста — ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які забезпечують тепло- та енергопостачання киян. За його словами, інтенсивність нальотів у поточному році б'є всі рекорди: якщо у 2022 році по цих двох обʼєктах поцілило 12 ракет та БпЛА, у 2023 — 7, у 2024 — нуль, а у 2025 — 19, то цього року прилетіло вже майже 50 засобів ураження. Попри це, фахівці щоразу відновлювали генерацію.

"А цього року готувалися під обстрілами ворога та в умовах шоу, яке влада влаштувала з Планом стійкості, — підкреслив керівник столиці, — з брехливою кампанією, що Київ, нібито, не працює і нічого не робить. З блокуванням коштів, що заморозило чимало проєктів з енергостійкості та терміни їх реалізації".

Кличко назвав цинічними звинувачення у зриві опалювального сезону, який де-факто ще навіть не розпочався, та додав, що урядова зупинка платежів наразі буквально вбиває міське господарство по всій країні.

Водночас міський голова детально відзвітував про масштабні заходи, які столиця самотужки реалізувала за період повномасштабного вторгнення для створення резервних потужностей. Задля наочності ці інфраструктурні показники розподілені за ключовими секторами:

Тепло- та водопостачання: Київ підготував близько 700 генераторів різної потужності, 70 мобільних пересувних котелень, 3 нові дизельні електростанції та резервний водозабір. "Київводоканал" наразі оперує 103 генераторними системами великої потужності й очікує на додаткові поставки з-за кордону.

Київ підготував близько 700 генераторів різної потужності, 70 мобільних пересувних котелень, 3 нові дизельні електростанції та резервний водозабір. "Київводоканал" наразі оперує 103 генераторними системами великої потужності й очікує на додаткові поставки з-за кордону. Медична сфера: Лікарні міста забезпечені 480 генераторами. 15 медзакладів уже мають власні автономні свердловини (ще 6 на стадії будівництва), а 11 лікарень забезпечені індивідуальним опаленням від власних котелень (до кінця року їхня кількість зросте до 21).

Лікарні міста забезпечені 480 генераторами. 15 медзакладів уже мають власні автономні свердловини (ще 6 на стадії будівництва), а 11 лікарень забезпечені індивідуальним опаленням від власних котелень (до кінця року їхня кількість зросте до 21). Освіта та житловий фонд: Усі заклади освіти міста укомплектовані автономними джерелами живлення, зокрема 285 — великої потужності. За міськими програмами співфінансування для багатоквартирних будинків закуплено понад 6 000 одиниць обладнання (генератори, інвертори, акумулятори).

Очільник столиці зауважив, що місто продовжує відновлюватися попри серйозний брак робочих рук на комунальних підприємствах через мобілізаційні процеси, проте з телемарафону лунає лише критика, "ніби ми досі живемо в 2019-му". У зв'язку з цим мер висунув зустрічні жорсткі запитання до центральних відомств.

"Можна що завгодно говорити, вішати на Кличка хоч третю світову… Але не тільки в мене питання: де протиповітряна оборона для захисту столиці? — обурився глава КМДА. — Де захист обʼєктів "Укренерго"? Де мільярди, які на це виділяли?".

Кличко також виступив у ролі голови Асоціації міст України, зазначивши, що урядові заяви про нібито зразкову підготовку інших регіонів на противагу Києву є відвертою неправдою.

"Сьогодні в шоці всі громади, — резюмував лідер АМУ. — Місцеве самоврядування в Україні намагаються знищити — і не тільки в Києві. Усуваючи голів громад за надуманими причинами. Висуваючи абсурдні звинувачення, залякуючи голів невеликих громад кримінальними справами".

Він назвав внутрішніх політиканствуючих критиків не менш небезпечними за зовнішнього ворога, проте висловив запевнення, що спільними зусиллями киян та захисників місто обов'язково вистоїть.

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