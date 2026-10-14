«Політикани нищать країну зсередини»: Кличко у Верховній Раді заявив про тиск збоку влади

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Недилько Ксения
Київський міський голова Віталій Кличко виступив з трибуни Верховної Ради України, куди його запросили презентувати стан підготовки столиці до зимового періоду, та звинувачив центральну владу у фінансовому блокуванні міського господарства й політичному тиску на самоврядування. Очільник КМДА наголосив, що муніципалітет робить усе можливе задля виживання мегаполіса в умовах щоденного російського терору.
Віталій Кличко. Фото з відкритих джерел
Голова столиці зазначив, що комунальні служби змушені працювати в екстремальних умовах під акомпанемент постійної критики з боку урядових медіаресурсів.
Мер оприлюднув приголомшливу статистику ударів по головних теплоелектроцентралях міста — ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які забезпечують тепло- та енергопостачання киян. За його словами, інтенсивність нальотів у поточному році б'є всі рекорди: якщо у 2022 році по цих двох обʼєктах поцілило 12 ракет та БпЛА, у 2023 — 7, у 2024 — нуль, а у 2025 — 19, то цього року прилетіло вже майже 50 засобів ураження. Попри це, фахівці щоразу відновлювали генерацію.
Кличко назвав цинічними звинувачення у зриві опалювального сезону, який де-факто ще навіть не розпочався, та додав, що урядова зупинка платежів наразі буквально вбиває міське господарство по всій країні.
Водночас міський голова детально відзвітував про масштабні заходи, які столиця самотужки реалізувала за період повномасштабного вторгнення для створення резервних потужностей. Задля наочності ці інфраструктурні показники розподілені за ключовими секторами:
Очільник столиці зауважив, що місто продовжує відновлюватися попри серйозний брак робочих рук на комунальних підприємствах через мобілізаційні процеси, проте з телемарафону лунає лише критика, "ніби ми досі живемо в 2019-му". У зв'язку з цим мер висунув зустрічні жорсткі запитання до центральних відомств.
Кличко також виступив у ролі голови Асоціації міст України, зазначивши, що урядові заяви про нібито зразкову підготовку інших регіонів на противагу Києву є відвертою неправдою.
Він назвав внутрішніх політиканствуючих критиків не менш небезпечними за зовнішнього ворога, проте висловив запевнення, що спільними зусиллями киян та захисників місто обов'язково вистоїть.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Міноборони РФ офіційно назвали цілі, куди вдарили цієї ночі.