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Політичні інтриги навколо Порошенка і Гончаренка: які підводні камені виключення нардепа з фракції

«Чи є тиха домовленість?»: у Раді прокоментували вихід Гончаренка з фракції «ЄС» та його майбутнє мандата

6 жовтня 2026, 11:50
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Недилько Ксения

Гучне рішення політичної партії "Європейська Солідарність" позбутися одного зі своїх наймедійніших нардепів Олексія Гончаренка досі має під собою чимало юридичних та кулуарних запитань. На цьому наголосив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Дунда. За його оцінкою, оголошений демарш "ЄС" поки що залишається лише політичною заявою, яка потребує офіційного закріплення під куполом Верховної Ради.

Політичні інтриги навколо Порошенка і Гончаренка: які підводні камені виключення нардепа з фракції

Петро Порошенко і Олексій Гончаренко. Фото: колаж порталу "Коментарі"

Парламентар підкреслив, що партійного рішення на зборах замало для остаточного розриву.

"Те, що „Європейська Солідарність“ ухвалила рішення про виключення Гончаренка з фракції, — це, звісно, добре, — констатує Дунда, — але формально процедура ще має бути завершена".

Політик пояснив, що згідно з регламентом, керівництво фракції зобов'язане підготувати та передати офіційне подання керівництву парламенту. Після цього під час найближчого пленарного засідання спікер чи його заступник мають публічно оголосити про вихід депутата зі складу фракції. Допоки цього не відбулося, Гончаренко формально залишається частиною команди Петра Порошенка.

Проте найбільший маркер щирості цього рішення, на думку Дунди, проявиться на міжнародній арені. Наразі Олексій Гончаренко представляє Україну в Парламентській асамблеї Ради Європи саме за квотою своєї тепер уже колишньої фракції. Оскільки робочий сезон асамблеї на цей рік добіг кінця, ключові кадрові перестановки очікуються вже після новорічних свят.

Депутат наголосив, що саме січень розставить усі крапки над "і" у стосунках між фракцією та політиком.

"Повноваження нинішнього складу закінчуються з відкриттям нової сесії у січні 2027 року, — нагадує Олег Дунда. — Тоді й побачимо, як „Європейська Солідарність“ скористається своєю квотою в українській делегації ПАРЄ і кого запропонує замість Гончаренка".

Якщо ж опозиційна фракція залишить нардепа на його міжнародній посаді, це може свідчити про наявність непублічних компромісів за лаштунками. Наостанок Дунда висловив сумнів щодо реального розриву зв'язків між колишніми соратниками, задавшись питанням, чи продовжать у "ЄС" віддавати свої голоси під час парламентських голосувань на користь Гончаренка.

"А якщо ні, то є тиха домовленість з Гончаренком", — резюмує нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народного депутата Олексія Гончаренка виключили з парламентської фракції "Європейська солідарність". Причиною стали його публічні заяви щодо можливого завершення війни та переговорів із Росією, які, за оцінкою фракції, суперечать її стратегічним позиціям.



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