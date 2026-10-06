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Політичне піке Олексія Гончаренка: після скандальних дописів нардеп опинився у списках «Миротворця»

Заклики до «переговорів» та заяви про програш: нардеп Гончаренко став фігурантом бази «Миротворець»

6 жовтня 2026, 12:55
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Недилько Ксения

Народний депутат України Олексій Гончаренко став фігурантом бази даних сайту "Миротворець", який фіксує ознаки злочинів проти національної безпеки країни. Потраплянню парламентаря до публічних списків передувала низка його резонансних заяв у соціальних мережах щодо поточної військово-політичної ситуації в державі.

Політичне піке Олексія Гончаренка: після скандальних дописів нардеп опинився у списках «Миротворця»

Олексій Гончаренко

У своїх нещодавніх публікаціях політик висловив вкрай песимістичні оцінки щодо перебігу бойових дій та майбутнього країни.

"Україна програє війну", — безапеляційно заявив народний депутат у власних соцмережах.

Окрім цього, Гончаренко закликав українське суспільство та керівництво держави зняти рожеві окуляри. Він публічно наполягав на тому, що необхідно терміново визнати "неприємну реальність" та шукати шляхів для того, щоб "домовлятися" із супротивником. Такі капітулятивні тези викликали хвилю обурення серед громадськості та колег по парламенту, які розцінили їх як підрив бойового духу та просування ворожих наративів.

Політичне піке Олексія Гончаренка: після скандальних дописів нардеп опинився у списках «Миротворця» - фото 2

Реакція політичного середовища на демарш нардепа виявилася миттєвою та жорсткою. Лише напередодні стало відомо, що парламентська фракція "Європейська Солідарність" ухвалила офіційне рішення про виключення Олексія Гончаренка зі своїх лав у Верховній Раді.

Внесення політика до бази "Миротворця" стало черговим етапом його стрімкої політичної ізоляції, яка розгортається просто зараз, 6 жовтня. На платформі його дії кваліфікували як деструктивні.

"Закликав визнати "неприємну реальність" і "домовлятися"", — зазначається у картці нардепа на сайті як обґрунтування для його фіксації у базі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат Олексій Гончаренко у своєму офіційному блозі відверто звернувся до громадян, аби розставити крапки над "і" у цьому чутливому питанні.

"Бачу багато негативу про можливе перемир'я, тому озвучу свою позицію, — зазначив парламентар, закликаючи аудиторію до прагматичного аналізу поточної ситуації на фронті та в тилу. Окреслюючи часові рамки та потенційні вигоди від призупинення вогню, законодавець додав: — Будь-яке перемир'я, будь-яка зупинка вогню, будь-яка домовленість, яка призупиняє активні бойові дії, — В ІНТЕРЕСАХ УКРАЇНИ. Зупинимося на 2 години, на 2 дні, на 3 тижні, на місяць, на літо, на рік, на півгодини — СУПЕР".



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