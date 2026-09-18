«Поцілували двері»: депутати в люті через раптове скасування засідання Ради

Заплановане на 18 вересня засідання Верховної Ради зненацька не відбулося. Частина депутатів заявила, що приїхала до парламенту і лише на місці дізналася про відміну пленарного засідання. Про це повідомляють "Українська правда" і самі парламентарі.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Цього дня в Раді мала пройти година питань до уряду. За словами депутатів, очікувався також виступ нового міністра освіти та науки Андрія Бутенка. Проте замість роботи парламентаріїв зустріли зачинені двері.

Нардеп Ярослав Железняк написав, що годину питань до уряду скасували, а засідання не відбудеться через "важливі міжнародні заходи". При цьому він із іронією зазначив, що депутатів попередили лише вранці.

Володимир В'ятрович повідомив, що про відміну дізнався безпосередньо перед засіданням від охоронця. Ірина Геращенко заявила, що за час її роботи в парламенті така ситуація сталася вперше. За її словами, депутатів та керівників фракцій заздалегідь не повідомили.

Особливе обурення викликало те, що, за словами Железняка, деякі міністри також приїхали до Верховної Ради, не знаючи про скасування години запитань.

При цьому у парламенті є інша версія обставин. Як повідомляють українські ЗМІ, рішення перенести годину питань до уряду на наступний пленарний тиждень було ухвалено на ранковій погоджувальній раді під керівництвом першого заступника голови Ради Олександра Корнієнка.

Таким чином, суперечка виникла не стільки навколо самого перенесення, скільки навколо того, як саме депутатів та уряд поінформували про рішення. Офіційний календар Верховної Ради при цьому вказує 18 вересня як останній день цього пленарного тижня.

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