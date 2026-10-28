«Підняти зарплати народним депутатам»: Железняк виступив у парламенті (ВІДЕО)

Верховна Рада України продемонструвала рідкісну єдність під час голосування за бюджетні пріоритети на підтримку Сил оборони. Конституційна більшість народних обранців підтримала критично важливе рішення, спрямоване на покращення фінансового забезпечення українських захисників.

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Про успішне проходження пропозиції у першому читанні державного кошторису емоційно повідомив один із її співавторів, народний депутат Ярослав Железняк.

"Моя і колег правка №1279 про підвищення зарплат військовим, — поділився успіхом парламентар, не приховуючи радості від результатів голосування, — врахована і підтверджена у Бюджеті першого читання!!! За — 304!!!!, Конституційна більшість!"

Нардеп щиро подякував усьому депутатському корпусу за консолідацію зусиль, зазначивши, що парламент зміг продемонструвати спільну та непохитну позицію. Водночас він наголосив, що попереду на законодавців чекає наступний важливий етап — змусити Кабінет Міністрів України беззастережно реалізувати це рішення на практиці.

Попри значущість події, розгляд цього питання на трибуні не обійшовся без курйозу. Через сильне хвилювання під час трансляції в прямому ефірі Железняк випадково обмовився: замість виплати грошового забезпечення військовослужбовцям він закликав підвищити заробітні плати народним депутатам.









"Так нервував, що зафейлив у виступі, — згодом вибачився політик перед аудиторією у своїх соцмережах, — перепрошую. Але правка важливіша!"

Цей епізод не залишився поза увагою колег по сесійній залі. Інший народний депутат, Олександр Федієнко, з гумором відреагував на ситуацію та вирішив по-доброму зіронізувати з виступу колеги.

"Принаймні це було пишно, — з посмішкою зауважив Федієнко, коментуючи інцидент за трибуною. — Але колега вчасно виправився:)".

Попри технічну помилку промовця, фінальний результат виявився успішним для українського війська.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Верховна Рада України зробила перший крок до ухвалення головного фінансового документа країни на наступний рік. За проєкт державного бюджету на 2027 рік у першому читанні проголосували 239 народних обранців. Попри результативне голосування, у сесійній залі розгорілася гостра дискусія щодо пріоритетів розподілу державних коштів.