“Народні депутати отримали вказівку виїхати з Києва до 17 жовтня”: що відбувається

В іноземних медіа з’явилася інформація, що Верховну Раду “перемістять” ближче до кордону, а народним депутатам нібито була дана вказівка покинути Київ до 17 жовтня. Причина — посилення російських обстрілів.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

У Центрі стратегічних комунікацій розповіли, що у соцмережах стверджують, нібито парламентарів планують перемістити ближче до кордону з Румунією чи Угорщиною. Автори дописів, як зауважили в ЦСК, посилаються на публікацію румунського видання Eagle Intelligence Reports. Аналітики Центру наголосили, що ця інформація неправдива.

“Насправді: Eagle Intelligence Reports справді опублікував таке повідомлення з посиланням на неназване "надійне джерело". Однак речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук заявила українському ЗМІ, що ця інформація “абсолютно не відповідає дійсності”, — йдеться в повідомленні.

Народна депутатка наголосила, що ні голова фракції Давид Арахамія, ні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не давали депутатам жодних доручень залишити столицю.

До того ж у будівлі парламенту готують все необхідне для роботи під час повітряних тривог — облаштували укриття на 368 місць. Там встановлена окрема електронна система голосування, яка працює безпосередньо в цьому приміщенні.

“Тобто твердження про нібито евакуацію депутатів із Києва базується на повідомленні з посиланням на анонімне джерело та заперечується представницею парламентської фракції”, — підсумували в ЦСК.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про таємне завдання по мобілізації.



