“Народні депутати отримали вказівку виїхати з Києва до 17 жовтня”: що відбувається

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Кречмаровская Наталия
В іноземних медіа з’явилася інформація, що Верховну Раду “перемістять” ближче до кордону, а народним депутатам нібито була дана вказівка покинути Київ до 17 жовтня. Причина — посилення російських обстрілів.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
У Центрі стратегічних комунікацій розповіли, що у соцмережах стверджують, нібито парламентарів планують перемістити ближче до кордону з Румунією чи Угорщиною. Автори дописів, як зауважили в ЦСК, посилаються на публікацію румунського видання Eagle Intelligence Reports. Аналітики Центру наголосили, що ця інформація неправдива.
Народна депутатка наголосила, що ні голова фракції Давид Арахамія, ні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не давали депутатам жодних доручень залишити столицю.
До того ж у будівлі парламенту готують все необхідне для роботи під час повітряних тривог — облаштували укриття на 368 місць. Там встановлена окрема електронна система голосування, яка працює безпосередньо в цьому приміщенні.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про таємне завдання по мобілізації.