Кадрові зміни в парламенті: Олексій Гончаренко більше не є членом фракції Порошенка

Народного депутата України Олексія Гончаренка офіційно виключили зі складу парламентської фракції політичної партії "Європейська Солідарність". Відповідне рішення керівництва фракції було зачитано під час пленарного засідання Верховної Ради.

Петро Порошенко і Олексій Гончаренко. Фото: колаж порталу "Коментарі"

Політик оперативно відреагував на цю подію, підтвердивши зміну свого депутатського статусу. Він підкреслив, що попри розрив офіційних зв'язків із політсилою, не збирається припиняти свою законодавчу та громадську діяльність.

"Офіційно. Мене виключили з фракції Європейська Солідарність, — поінформував народний депутат Олексій Гончаренко. — Про це зараз оголосили з трибуни Ради".

Законодавець висловив вдячність колишнім партнерам по партії за багаторічний спільний шлях у стінах парламенту та за його межами. За його словами, цей етап політичної кар'єри був продуктивним для держави.

"Дякую колегам за 12 років роботи, — наголосив Олексій Гончаренко. — Ми разом змогли добитись великих змін в Україні і продовжим працювати для України".

Нардеп підсумував своє звернення традиційним закликом тримати стрій, продемонструвавши готовність до подальшої автономної роботи в сесійній залі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що гучне рішення політичної партії "Європейська Солідарність" позбутися одного зі своїх наймедійніших нардепів Олексія Гончаренка досі має під собою чимало юридичних та кулуарних запитань. На цьому наголосив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Дунда.

Проте найбільший маркер щирості цього рішення, на думку Дунди, проявиться на міжнародній арені. Наразі Олексій Гончаренко представляє Україну в Парламентській асамблеї Ради Європи саме за квотою своєї тепер уже колишньої фракції. Оскільки робочий сезон асамблеї на цей рік добіг кінця, ключові кадрові перестановки очікуються вже після новорічних свят. Депутат наголосив, що саме січень розставить усі крапки над "і" у стосунках між фракцією та політиком.