Хто зароблятиме на бронюванні: у Раді розкрили деталі постанови Кабміну

Постанова Кабінету Міністрів України з новими правилами бронювання працівників може з'явитися вже наступного тижня. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на власні джерела в уряді.

Бронювання від мобілізації. Фото: з відкритих джерел

За словами парламентаря, одне із ключових питань вдалося вирішити: формулу розрахунку бронювання міняти не планують. Гончаренко заявив, що цьому рішенню передували обговорення з представниками влади, і подякував усім, хто допоміг зберегти діючий підхід.

"Формулу розрахунку бронювання не чіпатимуть. Дякую всім причетним! Ми змогли це дотиснути", — написав нардеп у соцмережі.

При цьому остаточний текст урядової постанови, за інформацією його джерел, має бути затверджено наступного тижня. Досі деталі нових правил офіційно не закріплені, тому остаточні висновки про порядок бронювання робити рано.

Найбільше побоювання в Олексія Гончаренка викликало інше рішення. За його словами, у Кабміні все ж таки планують створити координаційний центр, пов'язаний із процесом бронювання. Депутат різко розкритикував цю ініціативу та припустив, що новий орган може перетворитися на додаткове джерело заробітку на процедурі.

"Це буде ще один орган, який зароблятиме на бронюванні", — заявив парламентар.

При цьому доказів того, що майбутній центр справді отримуватиме незаконну вигоду, депутат у наведеному повідомленні не надав. Офіційних подробиць про його повноваження, механізми роботи та порядок контролю поки що також немає.

Отже, головна інтрига майбутніх змін полягає у збереженні формули бронювання, а й у появі нової структури. Чи стане координаційний центр інструментом упорядкування процедури чи створить додаткові ризики для бізнесу, стане зрозумілішим після публікації постанови Кабміну.

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