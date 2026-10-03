«Домовлятися чи капітулювати?»: чому заява нардепа Гончаренка спричинила гостру суперечку

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Україна має шукати можливості для домовленостей із Росією, оскільки, на його думку, нинішня ситуація на фронті не дає підстав очікувати перемоги однієї зі сторін. Він пропонує починати з окремих питань і поступово рухатися до ширшої мирної угоди.

Олексій Гончаренко. Фото: із відкритих джерел

Такі заяви викликали різку реакцію його однопартійця Володимира В’ятровича, який заявив, що запропонований підхід не є рівноправними переговорами.

Політолог Віктор Бобиренко у своїх соцмережах також вступив у дискусію. Він погодився з критикою Гончаренком влади за відсутність чіткої комунікації із суспільством та ставкою на очікування "чудо-зброї". Водночас головною помилкою депутата Бобиренко назвав саму ідею поступок Росії.

За його оцінкою, Москва може використовувати окремі питання – території, мову чи НАТО, як інструменти торгу, тоді як справжня мета Кремля, на думку політолога, значно ширша.

Окремо Бобиренко висунув власну версію щодо політичних мотивів Гончаренка. Він припустив, що депутат може орієнтуватися на виборців, які втомилися від війни й дедалі більше виступають за переговори навіть ціною поступок.

Сам Гончаренко наголошує, що не закликає до капітуляції, а виступає за постійний пошук домовленостей. Серед можливих напрямів він називає припинення ударів по школах, церквах та цивільному транспорту.

Дискусія між політиками триває на тлі нового загострення російських атак по українській інфраструктурі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – переговори між США та Росією щодо України тепер включають нову масштабну угоду.



