«Будь-яка зупинка вогню — в інтересах України»: Олексій Гончаренко озвучив позицію щодо перемир'я

В українському суспільстві та політикумі посилюється дискусія навколо можливих дипломатичних сценаріїв призупинення бойових дій та умов потенційного інфраструктурного перемир'я. Попри значний масив критики, яка звучить у медіапросторі щодо компромісів із ворогом, частина народних обранців наполягає на необхідності термінового перепочинку для виснаженої країни.

Олексій Гончаренко

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму офіційному блозі відверто звернувся до громадян, аби розставити крапки над "і" у цьому чутливому питанні.

"Бачу багато негативу про можливе перемир'я, тому озвучу свою позицію, — зазначив парламентар, закликаючи аудиторію до прагматичного аналізу поточної ситуації на фронті та в тилу. Окреслюючи часові рамки та потенційні вигоди від призупинення вогню, законодавець додав: — Будь-яке перемир'я, будь-яка зупинка вогню, будь-яка домовленість, яка призупиняє активні бойові дії, — В ІНТЕРЕСАХ УКРАЇНИ. Зупинимося на 2 години, на 2 дні, на 3 тижні, на місяць, на літо, на рік, на півгодини — СУПЕР".

На переконання Гончаренка, глобальний мир неможливо вибороти миттєво, тому рух до нього має відбуватися через локальні та секторні домовленості, які дозволять стабілізувати внутрішню економіку та логістику.

"Нам потрібно зупинятися, нам потрібен мир. Мир досягається поступово, — висловив переконання голова парламентської ТСК, деталізуючи бажані етапи деескалації. Наостанок Олексій Гончаренко підсумував головну філософію свого заклику: — От зупинимо удари по енергетиці — клас. Зупинимо удари на морі — ще краще. Зупинимо далекобійні удари — круто. Головне — зберегти людей. Зберегти бізнес. Зберегти країну. Ми всі наочно побачили, що насправді означає війна. Повертаймося до миру".

Подібні заяви відображають складні процеси у кулуарах Верховної Ради, де на тлі наближення військової зими та затримок із західною допомогою все частіше обговорюють пакети умов для фіксації лінії фронту та захисту цивільного населення від щоденного повітряного терору РФ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що представник США при НАТО Метью Віттакер заявив, що Київ і Москва поки не можуть завершити війну, але окремі домовленості про припинення ударів можуть зрушити переговори з місця.