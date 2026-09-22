«Будь-яка зупинка вогню — в інтересах України»: Олексій Гончаренко озвучив позицію щодо перемир'я

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Недилько Ксения
В українському суспільстві та політикумі посилюється дискусія навколо можливих дипломатичних сценаріїв призупинення бойових дій та умов потенційного інфраструктурного перемир'я. Попри значний масив критики, яка звучить у медіапросторі щодо компромісів із ворогом, частина народних обранців наполягає на необхідності термінового перепочинку для виснаженої країни.
Олексій Гончаренко
Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму офіційному блозі відверто звернувся до громадян, аби розставити крапки над "і" у цьому чутливому питанні.
На переконання Гончаренка, глобальний мир неможливо вибороти миттєво, тому рух до нього має відбуватися через локальні та секторні домовленості, які дозволять стабілізувати внутрішню економіку та логістику.
Подібні заяви відображають складні процеси у кулуарах Верховної Ради, де на тлі наближення військової зими та затримок із західною допомогою все частіше обговорюють пакети умов для фіксації лінії фронту та захисту цивільного населення від щоденного повітряного терору РФ.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що представник США при НАТО Метью Віттакер заявив, що Київ і Москва поки не можуть завершити війну, але окремі домовленості про припинення ударів можуть зрушити переговори з місця.