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«Зеленському видали чорну мітку»: політолог дав страшний прогноз кінця правління президента

Магда вважає, що суспільні настрої та проблема корупції створюють для Зеленського серйозний політичний виклик

8 жовтня 2026, 15:55
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Клименко Елена








Останні дані соціології стали серйозним сигналом для президента Володимира Зеленського. Згідно з дослідженням КМІС, 53% опитаних вважають, що глава держави має обмежитися одним президентським терміном, як він свого часу і обіцяв. Водночас близько трьох чвертей громадян не підтримують проведення термінових виборів в умовах війни. Політолог Євген Магда вважає, що ці цифри варто сприймати як своєрідний "термометр" настроїв українського суспільства.

«Зеленському видали чорну мітку»: політолог дав страшний прогноз кінця правління президента

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНН

На його думку, результати опитування демонструють накопичення претензій до влади, зокрема через проблему корупції.

"53% опитаних громадян вважають, що йому варто обмежитись одним президентським терміном, як він власне і обіцяв, коли балотувався в президенти. Це, як на мене, дуже і дуже потужний сигнал", – зазначив Магда. 

Він наголосив, що питання корупції має не лише внутрішньополітичний, а й міжнародний вимір. Україна значною мірою залежить від підтримки західних партнерів, а тому корупційні скандали можуть негативно впливати на довіру до Києва.

За словами політолога, Зеленський має усвідомити просту закономірність: чим більше повноважень зосереджено в руках президента, тим більшою стає його відповідальність за ситуацію в державі.

Магда також наголосив, що результати соціології не можна ототожнювати з результатами майбутніх виборів. Однак їх варто сприймати як попередження для влади. На його думку, президенту необхідно змінювати стиль управління та шукати ширшу політичну опору.

Серед можливих кроків експерт назвав формування "коаліції перемоги", яка могла б ухвалювати складні й непопулярні рішення, а також повернення до більш збалансованої парламентсько-президентської моделі.

"Нас зараз має цікавити не рейтинг політика, нас має зараз цікавити Україна, як вона буде діяти далі", – підкреслив Магда. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може опинитися перед складним вибором через пропозицію Індії щодо припинення окремих бойових дій. Політтехнолог Олексій Голобуцький заявив, що Москва традиційно позиціонує війну як протистояння із Заходом, однак цього разу йдеться про ініціативу держави, яка залишається одним із найбільших покупців російської нафти.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=UlNovbrQDCY
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