Зеленському “шукають” заміну: експерт назвав кандидата, якого обговорюють на Заході

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Кречмаровская Наталия
В Україні про вибори тільки дискутують, а на Заході уже розглядають найбільш реальних кандидатів на президентський пост.
Вибори. Фото портал "Коментарі"
Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що все більше і більше з'являється матеріалів за кордоном, хто б міг би стати наступним президентом України. Цю дискусію, на думку експерта, активізувала власне заява Трампа про необхідність проведення виборів в Україні. За його словами, у західній пресі найбільш реальним майбутнім президентом України повинен стати колишній головнокомандувач Збройних Сил України, а нині посол Великої Британії Валерій Залужний.
У статті Newsweek, зазначив Рейтерович, йдеться не тільки про Залужного, серед потенційних кандидатів називають Буданова, Федорова, Порошенка там і інших.
Також, за словами, Рейтеровича, логіка західних журналістів та експертів наступна: люди будуть голосувати скоріш за все на виборах за тих, хто себе гарно проявив наві на війні.
Рейтерович наголосив, що незабаром, очевидно, ніяких виборів не буде.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення могли ухвалити Трамп та Путін за спиною України.