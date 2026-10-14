Зеленському “шукають” заміну: експерт назвав кандидата, якого обговорюють на Заході

В Україні про вибори тільки дискутують, а на Заході уже розглядають найбільш реальних кандидатів на президентський пост.

Вибори. Фото портал "Коментарі"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що все більше і більше з'являється матеріалів за кордоном, хто б міг би стати наступним президентом України. Цю дискусію, на думку експерта, активізувала власне заява Трампа про необхідність проведення виборів в Україні. За його словами, у західній пресі найбільш реальним майбутнім президентом України повинен стати колишній головнокомандувач Збройних Сил України, а нині посол Великої Британії Валерій Залужний.

У статті Newsweek, зазначив Рейтерович, йдеться не тільки про Залужного, серед потенційних кандидатів називають Буданова, Федорова, Порошенка там і інших.

“Але говорять про те, що власне головним суперником Зеленського є безпосередньо Залужний. Далі вони наводять результати різних соціологічних опитувань, ну, і окремо звертають увагу на те, що переважна більшість українців не хоче, щоб Зеленський йшов на другий термін”, — пояснив експерт.

Також, за словами, Рейтеровича, логіка західних журналістів та експертів наступна: люди будуть голосувати скоріш за все на виборах за тих, хто себе гарно проявив наві на війні.

“Залужний тут, звісно, опиняється в найкращій позиції, найсильнішій позиції, оскільки його роль головнокомандувача впродовж перших двох найскладніших років повномасштабної війни була визначною і позитивною. Ну, я думаю, що такі матеріали навряд чи звісно, можуть порадувати безпосередньо Офіс президента. Однак їм потрібно розуміти, що це об'єктивна реальність”, — зауважив він.

Рейтерович наголосив, що незабаром, очевидно, ніяких виборів не буде.

“Якщо ми дивимося на якусь віддалену перспективу, то тут все не дуже добре для чинного глави держави. Зробить, що він якісь висновки і буде зараз думати не стільки про вибори, скільки про те, як захистити країну. Це питання відкрите і ми будемо за його реалізацією спостерігати фактично кожен день”, — підсумував Рейтерович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення могли ухвалити Трамп та Путін за спиною України.



