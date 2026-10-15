«Зеленському час піти»: Ілон Маск закликав до відставки Президента України на тлі скандалу зі Starlink

Американський мільярдер та засновник компанії SpaceX Ілон Маск виступив із різкою заявою, закликавши Президента України Володимира Зеленського піти у відставку. Таку реакцію бізнесмена викликало обговорення у соцмережах публікації про те, що найбільшим страхом українського лідера нібито є припинення бойових дій та проведення наступних президентських виборів.

Володимир Зеленський і Ілон Маск. Фото з відкритих джерел

Цьому публічному випаду передувало офіційне звернення Володимира Зеленського, який закликав засновника космічної корпорації негайно ліквідувати всі ліміти та повернути повноцінну швидкість роботи мережі Starlink для Сил оборони України. Проте замість конструктивної технічної відповіді мільярдер обрав шлях політичних звинувачень.

"Отже бійня продовжиться, — цинічно прокоментував ситуацію у своїй соцмережі Х Ілон Маск, відкрито натякаючи на необхідність зміни керівництва в Києві. — Зеленс ь кому час піти ".

Водночас за епатажною риторикою бізнесмена ховається значно складніша кулуарна гра. Запровадження нічних швидкісних обмежень для ЗСУ спровокувало хвилю обурення не лише серед українців, а й у колах європейських топполітиків. Зокрема, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський публічно поцікавився у мільярдера, чи не використовує той власні технології для небезпечних геополітичних маневрів. Аби зняти з себе відповідальність, Маск опублікував допис, у якому зазначив, що мілітарна система Starshield де-факто перебуває у власності уряду США, а отже, всі ліміти встановлюють військові, а фінальну санкцію дає особисто Президент США — тобто Дональд Трамп.

Аналізуючи ці виправдання мільярдера, народний депутат України Олександр Федієнко дійшов висновку, що засновник SpaceX веде власну тонку партію, намагаючись захистити комерційну репутацію.

"Схоже, Ілон Маск вирішив зіграти у власну політичну гру, — наголошує парламентар і член профільного комітету ВРУ Олександр Федієнко. — І, можливо, набагато тонше, ніж здається на перший погляд. Маск фактично відмежувався від відповідальності за рішення щодо військової системи та вказав на американську владу. А це вже прямий політичний удар по адміністрації Трампа".

За словами народного обранця, Маск продемонстрував, що власні бізнес-інтереси для нього є постійними, тоді як союзи з Трампом — тимчасовими. Завдяки одному допису бізнесмен зумів змістити фокус суспільного гніву із себе на Білий дім.

Тим часом у самому Вашингтоні намагаються дистанціюватися від цього скандалу. За інформацією джерел видання Axios, у Трампа заперечили будь-яку причетність до блокування швидкостей та наголосили, що Білий дім не здійснює операційного контролю над SpaceX. Проте американські посадовці вже планують надіслати компанії офіційний запит для з'ясування причин збоїв.

"Трамп намагається демонструвати силу та здатність диктувати умови іншим, — резюмує Олександр Федієнко, вказуючи на серйозні репутаційні ризики для Вашингтона. — Але коли рішення, пов’язане з американськими технологіями, створює проблеми для України, наслідки виходять далеко за межі двосторонніх відносин. Це питання довіри до США. А для Європи це ще й нагадування: критична інфраструктура не повинна залежати від настрою однієї людини".

Наразі головне інтригуюче питання полягає в тому, хто саме віддав таємний наказ, який ледь не паралізував українські бойові дрони на передовій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Михайло Федоров заявив, що необхідно повністю зняти обмеження по Starshield.