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Зеленського можуть жорстко позбавити влади і без виборів: експерт ошелешив гучною заявою

Політтехнолог заявив, що в політичному середовищі обговорюють варіант кадрових перестановок у Верховній Раді та передання президентських повноважень іншому політику

2 листопада 2026, 13:10
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Клименко Елена








Політтехнолог Олег Постернак заявив, що в українському політичному середовищі продовжують розглядати різні варіанти можливої зміни влади без проведення президентських виборів. Один із таких сценаріїв передбачає кадрові перестановки у Верховній Раді, після яких повноваження глави держави можуть перейти до іншого політика.

Зеленського можуть жорстко позбавити влади і без виборів: експерт ошелешив гучною заявою

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, ці розмови не виникли нещодавно й тривають уже кілька років. Водночас нинішня політична ситуація спонукає окремі групи заздалегідь опрацьовувати можливі варіанти розвитку подій.

"Це робочий сценарій, який публічно просто мало хто обговорює. Тобто в політичному середовищі є розуміння, що можуть бути різні варіанти зміни конфігурації влади, і до них певні сили намагаються готуватися заздалегідь", — зазначив Постернак. 

Політтехнолог також звернув увагу на активізацію окремих політичних команд. За його оцінкою, деякі сили вже посилюють присутність у медіа, формують команди та готують інформаційні кампанії. Це свідчить, що політична конкуренція в Україні триває навіть в умовах повномасштабної війни.

Водночас Постернак застеріг від висновків про неминучу відставку Володимира Зеленського. Наразі немає підтверджень, що президент ухвалив рішення залишити посаду або що описаний сценарій уже перейшов у практичну площину.

"Говорити, що Зеленський обов'язково піде з посади, було б передчасно. Багато залежатиме від того, як розвиватиметься війна, якою буде ситуація всередині країни та які політичні обставини складуться в майбутньому", — наголосив експерт. 

Портал "Коментарі" вже писав, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що на цей момент відновлення постачання російського газу до Європи через українську газотранспортну систему є нереалістичним.  



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=78r1V0upvqo
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