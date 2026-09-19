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Зеленський звернувся до Трамп після нового санкційного кроку США проти Росії

Президент України назвав підписання закону важливим рішенням та заявив, що його повноцінна реалізація стане одним із способів вшанувати пам'ять сенатора Ліндсі Грема

19 вересня 2026, 09:05
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за підписання закону Ліндсі Грема, який передбачає розширення санкційного тиску на Росію. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський звернувся до Трамп після нового санкційного кроку США проти Росії

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Зеленський окремо висловив подяку сенаторам та членам Палати представників США, які підтримали документ. За його словами, наразі важливо забезпечити повноцінне та максимально швидке виконання положень закону.

Український президент пов'язав новий санкційний інструмент із необхідністю посилення тиску на Росію задля припинення війни. Він заявив, що саме світ має стати головним результатом зусиль держав, які підтримують Україну.

Окремо Зеленський згадав Ліндсі Грема, який виступав за подальше посилення обмежень проти Москви. Президент України зазначив, що американський сенатор під час візитів до України неодноразово говорив про необхідність зберігати тиск на Росію, розширювати санкції та одночасно шукати шлях до завершення війни.

"Найкращою вшануванням пам'яті Ліндсі Грема стане повноцінна та швидка реалізація положень цього закону", — заявив Зеленський.

Він також наголосив, що Грем, за його словами, вірив у можливість США використати свою силу для протидії диктаторам та досягнення політичних результатів.

Підписання закону відбулося на тлі подальших обговорень американської політики щодо Росії. Документ надає Вашингтону додаткові інструменти санкційного тиску, зокрема можливість застосування високих тарифів до країн, які продовжують закуповувати російські енергоносії.

Для Києва посилення американських обмежень залишається частиною міжнародного тиску на Москву. Раніше Зеленський вже закликав Вашингтон і Конгрес США прискорити вжиття санкційних заходів, пов'язуючи їх із необхідністю домогтися припинення російської агресії.

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Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20959
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