Зеленський звернувся до Європи із тривожним попередженням: до якого нового кроку готова Росія

Російська загроза для європейських країн не зникне навіть у разі зміни ситуації на українському фронті. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський 3 листопада під час виступу на Берлінській конференції безпеки. За його словами, Москва вже сформувала ставлення до об'єднаної Європи як до супротивника, а масштаби російської військової інфраструктури свідчать про ширші стратегічні наміри Кремля.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Як повідомляє Telegram-канал глави держави, Зеленський наголосив, що Росія розглядає мирну та єдину Європу як загрозу власним інтересам. На думку українського президента, розраховувати на те, що ця позиція зміниться найближчим часом, не доводиться.

"Ми бачимо, що Росія вже визначилась. Вона вирішила, що мирна та об'єднана Європа – її ворог. І ця ситуація не зникне просто так через рік", – заявив Зеленський.

Президент також звернув увагу на те, що військові можливості Росії є надто масштабними, щоб розглядати їх виключно через призму повномасштабного вторгнення в Україну. Це, за його оцінкою, має змусити європейські держави серйозніше ставитись до власної безпеки та питань оборони.

Водночас Зеленський наголосив на позитивній тенденції: дедалі більше країн починають сприймати Європу як самостійне джерело безпеки. Проте потенціал європейського співробітництва у цій сфері поки що реалізовано далеко не повністю.

Окремо український лідер наголосив на важливості збереження участі Сполучених Штатів у системі європейської безпеки. За його словами, трансатлантичний союз залишається критично важливим чинником стабільності та стримування потенційних загроз.

"Добре, що досі є шанс, що Америка залишиться частиною альянсу безпеки, настільки важливого для Європи", — зазначив президент.

Говорячи про стан України, Зеленський визнав, що ситуація залишається вкрай складною. Він запевнив, що країна продовжить опір і не відмовиться від свого європейського курсу.

На завершення виступу президент звернувся до європейських партнерів із питанням про майбутнє самого континенту: "Україна завжди буде сильною. І Україна завжди буде європейською. Але що буде тут?

Таким чином Київ закликає Європу розглядати російську загрозу не як виключно українську проблему, а як довгостроковий виклик безпеки всього континенту.

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