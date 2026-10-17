Зеленський заявив про нову сплановану операцію проти України: яка її мета та наслідки

Обмеження швидкості терміналів Starlink на території України можуть бути не випадковою технічною проблемою, а цілеспрямованим рішенням. Таке припущення висловив президент Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу у WhatsApp, розповівши про наслідки для української оборони.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, супутниковий зв'язок відіграє важливу роль як на фронті, так і для цивільної інфраструктури. Її використовують, зокрема, для управління безпілотниками та доставки води, їжі та інших необхідних вантажів військовим на позиціях, куди важко дістатися через загрозу російських атак.

Особливе занепокоєння Києва викликають обмеження для дронів-перехоплювачів, які застосовуються проти російських реактивних "Шахедів". Зеленський заявив, що за чинних обмежень такі апарати не можуть розвивати необхідну швидкість. За його словами, максимальний показник становить близько 161 км/год, а при спробі розігнатися сильніше зв'язок Starlink відключається, через що оператор втрачає керування дроном.

Щоб перевірити, чи пов'язана проблема з технічними несправностями чи обмеженнями, що діють саме в Україні, українська сторона провела випробування терміналів у країнах Європейського союзу. Як стверджує Зеленський, там безпілотники змогли літати зі швидкістю 180 км/год та вище, зберігаючи зв'язок.

Президент заявив, що українська сторона зафіксувала результати випробувань та розглядає відмінності у роботі системи як основу для подальших питань до компанії SpaceX.

За словами Зеленського, Київ намагається вирішити проблему через військових, Міністерство оборони та дипломатичні канали. Проте, як стверджує президент, українські представники поки що не отримали відповіді від SpaceX, а на інших рівнях ситуацію пояснюють технічними труднощами.

При цьому публічно підтверджених доказів навмисної операції у заяві не подано. Причини обмежень та позиція SpaceX потребують окремого підтвердження.

Зеленський висловив сподівання, що Україна зможе поновити необхідну швидкість зв'язку. Від цього, за його словами, залежить ефективність застосування деяких безпілотників, у тому числі під час перехоплення швидкісних російських повітряних цілей.

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