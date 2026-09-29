Зеленський заявив про домовленості з країною НАТО: що терміново передадуть Україні

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Недилько Ксения
Україна досягла стратегічно важливих домовленостей із Бельгією щодо підсилення Повітряних сил ЗСУ сучасними західними літаками. Брюссель погодився надати українській армії три багатоцільові винищувачі F-16 у стислі терміни.
Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Про це у своєму зверненні офіційно повідомив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, процес передання техніки вже запущено і він відбуватиметься без зайвих бюрократичних затримок.
Окрім самих літаків, Сили оборони України отримали критично необхідне доукомплектування для вже наявного авіаційного парку. Зеленський уточнив, що Київ уже прийняв невідкладні партії авіаційних боєприпасів до F-16, які оперативно відправили Бельгія та низка інших європейських держав, серед яких важливу роль зіграла Іспанія.
Президент наголосив, що розширення можливостей української протиповітряної оборони є безальтернативною відповіддю на дії Кремля, який продовжує нарощувати масштаби терору.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Російській Федерації на території Амурської області зазнав катастрофи стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, який окупаційні війська регулярно використовують для масованих ударів по цивільній інфраструктурі України. Інформацію про авіаційну подію та масштабні втрати серед льотного складу офіційно визнали у Москві.