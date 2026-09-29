Зеленський заявив про домовленості з країною НАТО: що терміново передадуть Україні

Україна досягла стратегічно важливих домовленостей із Бельгією щодо підсилення Повітряних сил ЗСУ сучасними західними літаками. Брюссель погодився надати українській армії три багатоцільові винищувачі F-16 у стислі терміни.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Про це у своєму зверненні офіційно повідомив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, процес передання техніки вже запущено і він відбуватиметься без зайвих бюрократичних затримок.

"Ми маємо надзвичайно вагому домовленість із бельгійською стороною про постачання трьох літаків F-16 уже до завершення поточного року, — наголошує Глава держави, окреслюючи плани логістики: — Наша команда спільно з партнерами працюватиме над тим, щоб реалізувати процес передачі цих повітряних суден за максимально прискореною процедурою".

Окрім самих літаків, Сили оборони України отримали критично необхідне доукомплектування для вже наявного авіаційного парку. Зеленський уточнив, що Київ уже прийняв невідкладні партії авіаційних боєприпасів до F-16, які оперативно відправили Бельгія та низка інших європейських держав, серед яких важливу роль зіграла Іспанія.

Президент наголосив, що розширення можливостей української протиповітряної оборони є безальтернативною відповіддю на дії Кремля, який продовжує нарощувати масштаби терору.

"У часи, коли Російська Федерація щоденно вдається до чергових кроків ескалації, нам життєво необхідно нарощувати власний потенціал для перехоплення повітряних цілей та гарантування безпеки наших громадян, — підкреслив Володимир Зеленський і висловив подяку союзникам: — Я щиро вдячний Бельгії, особисто очільнику уряду Барту де Веверу та всьому бельгійському кабінету міністрів за ці сміливі дії, спрямовані на допомогу Україні на тлі кривавих російських ударів".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Російській Федерації на території Амурської області зазнав катастрофи стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, який окупаційні війська регулярно використовують для масованих ударів по цивільній інфраструктурі України. Інформацію про авіаційну подію та масштабні втрати серед льотного складу офіційно визнали у Москві.