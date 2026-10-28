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Зеленський забив на сполох через «економічний шлюб» США та Росії: що Кремль готовий запропонувати Трампу

Після обговорення дизельного палива Москва може спробувати досягти нових послаблень - від зняття санкцій до угод з газом, добривами та замороженими активами

28 жовтня 2026, 10:11
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Кравцев Сергей

Володимир Зеленський попередив про ризик розширення економічного співробітництва між США та Росією, який може відкрити Кремлю шлях до нових поступок з боку Вашингтона. За словами українського президента, Москва здатна використати домовленості в енергетичній сфері як відправну точку для просування інших вигідних їй рішень.

Зеленський забив на сполох через «економічний шлюб» США та Росії: що Кремль готовий запропонувати Трампу

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Спілкуючись із журналістами, глава держави зазначив, що наступним предметом можливих домовленостей можуть стати добрива, газ, заморожені активи, а також окремі російські бізнесмени та структури під санкціями. Зеленський нагадав, що певні послаблення щодо наближених до російського керівництва осіб уже відбувалися.

Президент наголосив, що Москва добре розуміє цінність власних природних ресурсів та використовує централізоване управління ними як інструмент зовнішньої політики. За його оцінкою, Росія може запропонувати США своєрідний "економічний шлюб", розраховуючи пов'язати Вашингтон із довгостроковими комерційними інтересами Кремля.

Однак український лідер засумнівався, що подібне зближення буде вигідне американській стороні у перспективі. Він вважає, що за привабливими на перший погляд пропозиціями можуть ховатися додаткові умови та ризики, які не є очевидними на початковому етапі переговорів.

У короткостроковій перспективі окремі угоди справді можуть виглядати економічно привабливими. Але, на думку Зеленського, Москві важливо не лише отримати безпосередню вигоду, а й досягти поступового ослаблення санкційного тиску.

Заява президента України прозвучала на тлі обговорення можливих домовленостей Вашингтона та Москви щодо енергетичних питань. При цьому конкретні умови згаданої угоди та ймовірність подальшого зняття обмежень потребують окремого підтвердження.

Головне питання полягає в тому, чи не перетвориться економічна співпраця на інструмент політичного впливу Росії на США — і чи не виявляться потенційні вигоди для бізнесу важливішими за стратегічні ризики.

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