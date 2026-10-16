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Зеленський вперше розкрив, як обмеження Starlink вплинули на захист України

США поки що не повернули супутниковій системі колишні можливості в Україні. Київ шукає альтернативу Starlink, але створення власного аналога не входить до планів влади

16 жовтня 2026, 17:05
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Кравцев Сергей

Роботу супутникового зв'язку Starlink в Україні досі не відновлено в повному обсязі. Обмеження швидкості поступово пом'якшуються, однак раніше вжиті заходи вже вплинули на можливості української протиповітряної оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-брифінгу.

Зеленський вперше розкрив, як обмеження Starlink вплинули на захист України

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, Starlink використовується в тому числі для управління дронами-перехоплювачами, які полюють на реактивних безпілотників типу "Шахед". Коли швидкість з'єднання зменшили, українські військові втратили можливість перехопити частину повітряних цілей.

Starlink не відключали, а знизили швидкість. І коли це зробили, ми не змогли збити певну кількість Шахедів", — пояснив Зеленський.

Він підкреслив, що йдеться про інструмент захисту мирного населення: швидкість деяких російських безпілотників перевищує 400 кілометрів на годину, тоді як швидкість зв'язку, за його словами, знижено до рівня близько 70.

Президент наголосив, що Україна не розробляє власну копію Starlink. Натомість Київ намагається отримати додаткові можливості супутникового зв'язку за підтримки європейських партнерів, у тому числі Франції.

Питання технологічної незалежності залишається особливо важливим у сфері раннього попередження про загрози. Зеленський раніше наголошував, що відомості про пуски балістичних ракет Україна отримує від США, хоча розвідувальною інформацією з нею діляться десятки держав.

Українська влада має намір розширювати доступні канали зв'язку та знижувати залежність від окремих постачальників. Однак, поки альтернативні рішення тільки опрацьовуються, можливості Starlink залишаються значущим фактором для управління безпілотниками та виконання бойових завдань.

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