Зеленський такого навіть не очікує: що насправді загрожує президенту після війни

В Україні продовжують обговорювати тему можливих виборів президента. Не виключено, що виборча кампанія таки стартує. Однак в мережі інтернет шириться припущення, що вибори відбудуться, якщо буде впевненість, що переможе нинішній президент України. Експерти пояснили, що може бути застосований небезпечний сценарій.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політтехнолог Олег Постернак пояснив, що коли соціологи “міряють” шанси Зеленського на перемогу, то дійсно результати показують, що за певних умов це можливо.

“Є ядро, є рівень довіри високий, є можливості, є міжнародна підтримка, є власне відмашка від Вашингтону. То в принципі може бути”, — зауважив експерт.

Однак він розповів, що може виникнути так звана віддалена помста. Приміром, виборець зараз розмірковує так — його все влаштовує, він нічого не хоче змінювати, щоб не було гірше, адже Зеленський ще забезпечує оборону країни. Але, зазначив Постернак, як тільки закінчиться війна, буде пауза чи припинення вогню, українець захоче запитати, чому країна не підготовлена, чому втратили 20% території, чому така кількість жертв, чому проспали процеси, пов'язані зі своєю обороною, оборонними інноваціями і так далі.

Ці всі питання мінусуватимуть шанси, і, на думку експерта, інтуїтивно президент відчуває, що його захочуть зробити винним у всьому — економічній катастрофі, людських жертвах, територіальній декомпозиції країни.

Політтехнолог зауважив, що Зеленський, ухвалюючи рішення про наступне балотування, подумає, а навіщо йому друга виборча кампанія, адже він уже 7 років при владі. За його словами, Зеленський повинен не припуститися помилки, яку допустив Порошенко у 2018 році, ухвалюючи рішення про балотування. П’ятий президент України тоді вирішив йти на вибори, хоча навіть народ відмовляв йому у переобранні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Зеленський може не виграти президентські вибори.



