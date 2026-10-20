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Зеленський розсміявся, коли почув гостре питання про Трампа: що відповів (ВІДЕО)

У Брюсселі Зеленський після 15-секундної паузи усміхнувся та відповів на запитання про Трампа.

20 жовтня 2026, 08:40
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Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський усміхнувся після запитання журналіста Sky News про те, чи не робить Дональд Трамп його "цапом-відбувайлом" через власні внутрішньополітичні проблеми у США. Після приблизно 15-секундної паузи український лідер коротко відповів на питання про американського президента.

Зеленський розсміявся, коли почув гостре питання про Трампа: що відповів (ВІДЕО)

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Епізод стався під час пресконференції в Брюсселі, де Зеленський перебував з візитом до Європейського Союзу. Журналіст Sky News поцікавився, чи вважає президент України, що американський колега перекладає на нього відповідальність за труднощі всередині США, зокрема за високі ціни на дизельне пальне напередодні проміжних виборів. 

Замість розгорнутого коментаря Зеленський витримав паузу, усміхнувся та дав зрозуміти, що саме ця реакція і є його відповіддю. 

"Це і є моя відповідь", — сказав президент після 15-секундної паузи.

Європейський кореспондент Sky News Алістер Банкалл зазначив, що розчарування Зеленського американською стороною стає дедалі помітнішим під час його поїздки до ЄС.

За словами журналіста, український президент має обмежені можливості для відкритої конфронтації з Вашингтоном, оскільки Україна продовжує потребувати підтримки США. Водночас Зеленський неодноразово демонстрував, що його терпіння у відносинах з американською адміністрацією вичерпується.

"Він явно дуже розчарований, особливо американцями", – стверджує Банкалл, але додає, що Зеленський може зайти "лише до певної межі", бо Україні "потрібні американці".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський запропонував Трампу план закінчення війни в Україні.



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