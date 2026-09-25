logo_ukra

BTC/USD

84171

ETH/USD

2678.91

USD/UAH

44.97

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Зеленський розкрив важливий поворот у переговорах: на що більше не згоден Київ
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський розкрив важливий поворот у переговорах: на що більше не згоден Київ

Президент заявив, що мирний процес змінився після «Анкоріджу», а ситуація на фронті дозволяє Україні жорсткіше відстоювати свої позиції за столом переговорів

25 вересня 2026, 07:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Переговорний процес між Україною, Росією та США відійшов від домовленостей, досягнутих раніше в Анкориджі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із представниками української громади у США.

Зеленський розкрив важливий поворот у переговорах: на що більше не згоден Київ

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, переговори залишаються складними, проте приїзд до Києва американської делегації на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером став позитивним сигналом. Зеленський наголосив, що візит американських представників допоміг розблокувати дипломатичний процес.

При цьому президент вказав на суттєві зміни в порядку денному. Зокрема, йдеться про колишні домовленості щодо нейтралітету України та формату "3+2", які пов'язували з переговорами в Анкориджі.

"На мій погляд, те, що є, і те, що сталося щодо нейтралітету України, щодо анкориджських домовленостей "3+2", я думаю, що від цього переговорний процес відійшов", — заявив Зеленський.

Він також наголосив на ролі американської сторони у зміні динаміки переговорів. Проте головним чинником президент назвав ситуацію на полі бою.

За словами Зеленського, українські військові зберігають досить сильні позиції, щоби Київ міг не погоджуватися на умови, які вважає неприйнятними. Президент наголосив, що Росія пропонує "абсолютно безкомпромісні компроміси", на які Україна не погодиться.

Таким чином, Київ сигналізує про готовність продовжувати переговори, але водночас відмовляється розглядати дипломатичний процес як шлях до односторонніх поступок. Зеленський дав зрозуміти, що подальша позиція України залежатиме не лише від дій партнерів, а й від ситуації безпосередньо на фронті.

При цьому президент позитивно оцінив поновлення американсько-українських контактів. За його словами, сам факт повернення представників Вашингтона до активного діалогу з Києвом є кроком уперед.

Читайте також на порталі "Коментарі" – три кроки до паузи у війні: Зеленський розкрив, про яке перемир'я говорять Україна та партнери.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21037
Теги:

Новини

Всі новини