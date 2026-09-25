Зеленський розкрив важливий поворот у переговорах: на що більше не згоден Київ

Переговорний процес між Україною, Росією та США відійшов від домовленостей, досягнутих раніше в Анкориджі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із представниками української громади у США.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, переговори залишаються складними, проте приїзд до Києва американської делегації на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером став позитивним сигналом. Зеленський наголосив, що візит американських представників допоміг розблокувати дипломатичний процес.

При цьому президент вказав на суттєві зміни в порядку денному. Зокрема, йдеться про колишні домовленості щодо нейтралітету України та формату "3+2", які пов'язували з переговорами в Анкориджі.

"На мій погляд, те, що є, і те, що сталося щодо нейтралітету України, щодо анкориджських домовленостей "3+2", я думаю, що від цього переговорний процес відійшов", — заявив Зеленський.

Він також наголосив на ролі американської сторони у зміні динаміки переговорів. Проте головним чинником президент назвав ситуацію на полі бою.

За словами Зеленського, українські військові зберігають досить сильні позиції, щоби Київ міг не погоджуватися на умови, які вважає неприйнятними. Президент наголосив, що Росія пропонує "абсолютно безкомпромісні компроміси", на які Україна не погодиться.

Таким чином, Київ сигналізує про готовність продовжувати переговори, але водночас відмовляється розглядати дипломатичний процес як шлях до односторонніх поступок. Зеленський дав зрозуміти, що подальша позиція України залежатиме не лише від дій партнерів, а й від ситуації безпосередньо на фронті.

При цьому президент позитивно оцінив поновлення американсько-українських контактів. За його словами, сам факт повернення представників Вашингтона до активного діалогу з Києвом є кроком уперед.

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