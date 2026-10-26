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Зеленський розкрив, що США запропонували Путіну: які поступки Україна вважає неприпустимим

Вашингтон передав Москві напрацювання після закінчення війни, але Київ наполягає на власних «червоних лініях»

26 жовтня 2026, 07:22
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Кравцев Сергей

Спецпредставник президента США Стів Віткофф передав Володимиру Путіну документ із американськими пропозиціями щодо завершення війни проти України. Про зміст напрацювань Вашингтона розповів Володимир Зеленський в інтерв'ю провідній "ТСН.Тиждень" Аллі Мазур.

Зеленський розкрив, що США запропонували Путіну: які поступки Україна вважає неприпустимим

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами українського президента, документ включає різні варіанти врегулювання, проте Київ вважає за принципові питання суверенітету та обороноздатності країни.

"Ми не можемо говорити про нейтральність нашої держави та обмеження української армії", — наголосив Зеленський.

Глава держави не розкривав, чи містяться в документі конкретні "червоні лінії" України. Він пояснив це домовленостями із американською стороною. При цьому президент нагадав: умови безпеки України не можуть визначатись виключно Москвою.

Окремо Зеленський зупинився на територіальному питанні, яке, за його словами, американська сторона регулярно порушує під час обговорень. Київ не має наміру обмінювати принципові позиції на інші умови, але готовий вести переговори.

"Питання територій – це "червона лінія", яка може обговорюватись виключно на рівні лідерів", — заявив президент.

Інші питання, включаючи гарантії безпеки, можуть розглядатися технічними групами. Якщо обговорення стосується перспектив членства України в НАТО, необхідно також визначити, хто готовий взяти на себе конкретні зобов'язання щодо захисту країни.

За словами Зеленського, Київ розраховує на гарантії з боку США та європейських держав.

Президент також наголосив, що переданий Путіну документ не можна вважати готовим мирним планом, який Росія має лише затвердити. Йдеться про пропозиції для обговорення, причому рішення мають ухвалювати всі сторони, а не лише Москва.

Таким чином, головним предметом майбутніх переговорів залишаються не лише умови припинення бойових дій, а й гарантії того, що Україна збереже можливість самостійно визначати свою зовнішню політику та забезпечувати власну оборону.

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