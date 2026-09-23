Зеленський розкрив пропозицію Трампу: кого настав час підключити до переговорів щодо війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом запропонував залучити до переговорів про припинення війни російського вторгнення лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Про це Зеленський повідомив у своїх соціальних мережах.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За його словами, він обговорив з Трампом можливість розширити коло учасників дипломатичного процесу та використати вплив Пекіна на Москву.

"Я дуже відверто сказав президенту Трампу, що ми вважаємо: якщо він також залучить президента Сі – він має вплив на Путіна", — заявив Зеленський.

Український президент пов'язав цю ініціативу з майбутньою зустріччю Трампа та Сі Цзіньпіна. За словами Зеленського, американський лідер має провести переговори з главою Китаю вже наступного дня.

Таким чином, Київ пропонує розглядати Китай не лише як державу, зацікавлену у власних дипломатичних ініціативах, а й як можливий канал впливу на російське керівництво.

Володимир Зеленський наголосив, що для реального припинення війни дипломатичні зусилля мають бути постійними та максимально інтенсивними. За його словами, якщо йдеться не просто про заяви про прагнення миру, а про фактичне завершення бойових дій, усі сторони мають працювати над цим "цілодобово".

"Якщо ми хочемо покласти край цій війні не лише на словах, то всі ми маємо працювати над цим цілодобово – заради людей", — написав президент України.

Пропозиція Зеленського прозвучала на фоні спроб знайти дипломатичний шлях до припинення війни. У Києві при цьому розраховують, що вплив ключових міжнародних гравців може бути використаний для тиску на Росію та просування переговорного процесу.

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