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Зеленський розкрив, чого Україна чекає від переговорів із Росією: що на кону

Енергетичне перемир'я, безпека на морі та повернення полонених: президент назвав ключові питання майбутніх переговорів та пояснив, чому без розмови на найвищому рівні не обійтися

26 жовтня 2026, 06:42
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Кравцев Сергей

Україна поступово просувається до світу, проте головним випробуванням стане готовність сторін перейти від дипломатичних заяв до конкретних домовленостей. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю провідній "ТСН.Тиждень" Аллі Мазур, висловивши надію на результативні переговори за участю України, США та Росії у листопаді.

Зеленський розкрив, чого Україна чекає від переговорів із Росією: що на кону

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, майбутня зустріч має стати кроком до переговорів на рівні лідерів. Саме такий формат Зеленський вважає найважливішим для вирішення ключових питань завершення війни.

"Для нас найважливіший результат – це можливість зустрічі у тристоронньому форматі на рівні лідерів", — наголосив президент.

Серед пріоритетів українська сторона називає припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та об'єктах на морі, відновлення повноцінного експорту зерна, а також подальший обмін військовополоненими. Окрему увагу планується приділити можливості енергетичного та морського перемир'я. За оцінкою Зеленського, подібні домовленості допомогли б стабілізувати роботу української економіки.

При цьому місце проведення переговорів наразі не погоджено остаточно. Серед можливих майданчиків розглядається Абу-Дабі, але сторони також вивчають інші варіанти на Близькому Сході та Європі.

Зеленський розповів, що питання тристороннього формату обговорювалося під час зустрічі української та американської делегацій в Осло. Після цього представники США вирушили до Санкт-Петербурга, де обговорювали готовність Києва та Москви до таких переговорів. За словами президента, американська сторона підтвердила можливість зустрічі у листопаді, а Володимир Путін, як стверджує Зеленський, також висловив готовність Росії брати участь у ній.

Україна також розраховує на участь Європи в переговорному процесі. Київ вважає, що європейські партнери мають бути залучені до обговорення подальших кроків щодо врегулювання війни.

"Ми просуваємося вперед, це важливо. Важливо просуватися вперед у дипломатії та по всіх треках. Дай Боже, Україна все вийде", — заявив Зеленський.

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