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Зеленський різко відповів російським журналістам на запитання про візит до Москви

Коротка репліка президента України пролунала на полях Генасамблеї ООН та потрапила на відео

24 вересня 2026, 07:42
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський опинився у центрі уваги після короткої, але різкої відповіді на провокаційне питання російських журналістів на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Зеленський різко відповів російським журналістам на запитання про візит до Москви

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Представники російських ЗМІ запитали Зеленського, коли він має намір приїхати до Москви. У відповідь український президент сказав: "На ракеті". Запис розмови поширився у мережі.

Фраза прозвучала на тлі дискусій про можливу зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Москва раніше неодноразово заявляла, що готова розглядати пряму зустріч лідерів лише на території Росії. Київ у свою чергу не погоджувався на російські умови проведення таких переговорів.

Питання було поставлене Зеленському на тлі його участі у заходах Генасамблеї ООН. У Нью-Йорку український президент проводить серію зустрічей з іноземними лідерами та представниками міжнародних організацій, обговорюючи війну та можливі дипломатичні кроки.

Тема переговорів з Росією залишається однією з центральних у міжнародному порядку довкола України. В останні тижні Київ неодноразово заявляв про готовність обговорювати шляхи припинення війни, проте водночас наполягає на гарантіях безпеки та припинення російських атак.

Ще 22 вересня Зеленський зустрічався із президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. За офіційними даними, сторони обговорювали кроки, які можуть відкрити шлях до дипломатії та підтримку України перед зимовим періодом.

При цьому питання місця потенційних переговорів залишається важливим. Москва раніше наполягала на своїй території як майданчику для зустрічі Путіна та Зеленського, тоді як Київ розглядав інші варіанти.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський заявив, що російське керівництво не відмовилося від планів захоплення українських територій. За його словами, російський диктатор Володимир Путін має намір захопити Одесу, Харків та Дніпро. Про це глава держави сказав, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

За словами Зеленського, Путін прагне розширити контроль над українськими територіями та не збирається зупинятися. Президент України пов'язав ці плани з ширшою загрозою міжнародній безпеці.




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