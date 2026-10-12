Україна не залишить без відповіді постійні терористичні акти Російської Федерації проти критичної інфраструктури, наголосив Президент України Володимир Зеленський. Кремль здійснює щоденні нальоти на вітчизняні електростанції, магістральні мережі та розподільчі вузли, намагаючись перетворити зимові холоди на інструмент політичного та військового тиску. Цей цілеспрямований енергетичний геноцид безпосередньо погіршує умови життя мільйонів українських громадян.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що держава володіє ефективними механізмами для стримування агресивних дій ворога на землі та в небі. Паралельно з цим очільник Кремля Володимир Путін намагається маніпулювати міжнародною спільнотою, позиціонуючи роботу російських нафтопереробних заводів як безальтернативний інструмент для компенсації глобального дефіциту сировини, спровокованого загостренням ситуації на Близькому Сході та у стратегічній Ормузькій протоці.

У Києві розраховують на залучення нових дипломатичних важелів з боку Білого дому, аби вплинути на позицію Москви.

"Ми сподіваємося, що Трамп зможе змусити Путіна погодитися на енергетичне перемир’я", — заявив Володимир Зеленський, окресливши один із перспективних треків міжнародних переговорів.

Водночас реальні дії російського військового командування повністю суперечать будь-яким деклараціям про мирні наміри чи зупинку вогню. Глава держави підкреслив, що на нинішньому етапі агресор абсолютно не виявляє реальної волі до деескалації чи припинення терору проти українського цивільного населення.

За словами керівника країни, Росія не демонструє готовності до припинення ударів по енергетичних об’єктах ані на словах, ані діями. Володимир Зеленський резюмував, що РФ уже атакувала низку інфраструктурних об’єктів, абсолютно проігнорувавши попередні публічні заяви про можливість запровадження так званого енергетичного перемир'я.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Сенаті США вже виступили проти домовленостей Трампа з Путіним.