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Зеленський попередив про підготовку Росії до масованого удару: на які кроки терміново йде Україна

Українська розвідка передала нові дані щодо підготовки російської армії. Влада вже визначила термін виконання частини завдань

6 жовтня 2026, 14:13
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський заявив про отримання нових розвідданих про підготовку Росії до можливого масованого удару. Про це глава держави повідомив після селектора з урядом, військовими та керівниками ключових служб.

Зеленський попередив про підготовку Росії до масованого удару: на які кроки терміново йде Україна

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами Зеленського, українська сторона вже готує комплекс заходів протидії. Для значної частини поставлених завдань визначено конкретні терміни, а найпріоритетніші заходи почали виконувати негайно.

Окрему увагу під час наради приділили протиповітряній обороні. Міністр оборони та командувач Повітряних сил доповіли президентові про розподіл засобів захисту неба та створення рубежів прикриття навколо ключових об'єктів.

Зеленський зазначив, що Україна продовжує забезпечувати необхідним оснащенням винищувачі F-16, а також збільшує запас засобів перехоплення та протиракет. Однак найскладнішим питанням залишається протидія балістичним загрозам.

Як наголосив президент, можливості України у цій сфері багато в чому залежать від постачання з боку міжнародних партнерів. За його словами, переговори з союзниками щодо протиракетного захисту відбуваються практично щодня.

На нараді також обговорили наслідки російських атак щодо цивільної інфраструктури. За останню добу, заявив Зеленський, під удари потрапили кілька українських медичних закладів, зокрема у Краматорську та Кривому Розі.

Глава держави відзначив роботу екстрених служб та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, наголосивши, що реагування на подібні атаки організовано у всіх регіонах.

Конкретних термінів і масштабів можливого російського удару Зеленський не розкрив. При цьому заява про нові розвідувальні дані вказує на те, що українські служби вже готуються до можливого посилення повітряних атак.

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