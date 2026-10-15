Зеленський попередив Францію про ціну відмови від України: що Париж може втратити

Припинення фінансової підтримки України може призвести до втрат і для самої Франції. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times, коментуючи перспективи європейської допомоги на тлі майбутніх політичних змін у країнах ЄС.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами українського лідера, протягом найближчих 12 місяців у низці європейських держав відбудуться вибори. Їхні результати можуть посилити позиції проросійських політичних сил, що створить для Києва додаткові труднощі у відносинах із європейськими партнерами.

Окремо журналісти спитали Зеленського про обіцянку лідера французької правої партії Марін Ле Пен припинити фінансування України. У відповідь президент підкреслив, що відмова від співпраці з Києвом не обов'язково буде вигідна Парижу.

Зеленський звернув увагу на значення українського бойового досвіду для французької оборонної промисловості. За його словами, знання та практичні напрацювання, отримані Україною в умовах повномасштабної війни, становлять інтерес для французьких компаній, які працюють у сфері озброєнь та військових технологій.

"Це взаємовигідно", — наголосив глава держави.

Таким чином, Київ розглядає підтримку України не лише як питання безпеки та політичної солідарності, а й як можливість для європейських оборонних підприємств здобути цінний досвід сучасної війни. В умовах, коли країни Європи обговорюють зміцнення власних армій та оборонних можливостей, українські розробки та практичні знання можуть стати важливою частиною такої співпраці.

У той же час перспективи подальшої допомоги багато в чому залежатимуть від внутрішньополітичної ситуації в європейських країнах і того, які сили матимуть вплив після майбутніх виборів.

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