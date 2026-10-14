Зеленський після масованої атаки: «Такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було»

У ніч на сьогодні російські війська здійснили черговий масштабний обстріл України, випустивши понад 120 ударних безпілотників і 39 балістичних ракет. Під прицілом ворога опинилися критична інфраструктура та енергетичні вузли в Харкові, Києві, а також на Київщині. Цей удар став прямим викликом для Білого дому, адже ціллю агресора стали саме ті об'єкти, щодо яких діяв заклик американського лідера про припинення вогню.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський гостро відреагував на дії Кремля, назвавши атаку абсолютно навмисною та показовою.

"Такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було", — наголосив Глава держави. На його думку, Москва чітко дала зрозуміти, що ігнорує позицію Вашингтона: "Росія не вважає заяви Президента Америки сильними".

Наразі через ворожі влучання щонайменше 600 тисяч громадян залишилися без електропостачання, і масштаби відключень ще можуть зрости. Руйнувань зазнали чотири об'єкти нафтогазової галузі, а також 26 елементів електроенергетичного комплексу країни. На превеликий жаль, внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Володимир Зеленський висловив глибоку вдячність бійцям ДСНС, ремонтним бригадам та всім українським енергетикам, які оперативно ліквідовують наслідки ударів. Водночас Президент закликав світову спільноту до безкомпромісних кроків у відповідь.

"Ми просимо Америку та КОЖНОГО у світі, хто не заплющує очі на реальність, відреагувати, і відреагувати жорстко", — заявив український лідер.

Він підкреслив, що Кремль свідомо відкинув шанс на деескалацію та обрав подальшу війну на знищення.

У зв'язку з цим Україна очікує на рішучі дії від керівництва США. Президент закликав Дональда Трампа застосувати максимальний економічний тиск, використовуючи нещодавно ухвалений та підписаний закон Ліндсі Грема, який надає для цього всі юридичні механізми.

"Президент Америки має всі сильні й достатні інструменти, щоб наблизити мир завдяки силі, справедливості і тиску на агресора", — переконаний Зеленський. Також він озвучив критичну потребу Сил оборони: "Ми просимо надати Україні додаткові пакети протиракет для "петріотів".

За словами Президента, жодна держава не повинна залишатися сам на сам із настільки неадекватним та мілітаризованим ворогом. Наприкінці свого звернення він подякував усім партнерам за підтримку та нагадав союзникам про історичні засади глобальної безпеки.

"Мир може прийти тільки завдяки силі, — резюмував Глава держави, — і ми просимо Америку згадати цей рейганівський принцип. Слава Україні!"

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що вночі окупанти жорстоко вдарили балістикою по Києву, є влучання у житлові будинки, через що загинули люди.