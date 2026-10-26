Зеленський назвав три умови для зупинки ударів по НПЗ Росії: що зажадав Київ від США

Україна пропонувала кілька варіантів припинення ударів по російських нафтопереробних заводах, однак жодного з них не було реалізовано. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю провідній "ТСН.Тиждень" Аллі Мазур, пояснюючи, чому Сили оборони продовжують атакувати об'єкти російської нафтової галузі.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами президента, Київ обговорював із американською стороною можливість енергетичного перемир'я. Зеленський при цьому засумнівався, що українські удари по НПЗ здатні суттєво вплинути на світові ціни на пальне. Він також зазначив, що, згідно з наведеними ним даними, на Росію припадає близько 2% світового експорту дизеля.

Перший запропонований сценарій передбачав взаємну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі. Якщо Росія припинить атаки на українську енергосистему, Україна готова зупинити удари по російським НПЗ.

Другий варіант стосувався використання супутникового зв'язку Starlink. Зеленський заявив, що Київ пропонував відкрити відповідні можливості над територією Росії, щоб Україна могла виявляти місця розміщення та запуску балістичних ракет і завдавати ударів по них.

Третій сценарій передбачав надання Україні додаткових ракет для американських систем протиповітряної оборони Patriot, якщо питання зі Starlink вирішити неможливо.

"Якщо ви хочете, щоб ми не били дизелем, НПЗ, тоді нехай вони не б'ють за нашою електрикою. Це слушно. Енергетичне перемир'я", — заявив Зеленський.

За твердженням президента, Україна не отримала очікуваних результатів за жодним із трьох напрямків. Більше того, він повідомив про відміну частини американських санкцій проти Росії та зниження швидкості Starlink.

Зеленський пояснив продовження ударів необхідністю боронити країну від російських атак. При цьому запропоновані ним сценарії показують, що Київ пов'язує можливу відмову від ударів по російській нафтовій інфраструктурі з конкретними діями Москви та Вашингтона.

Залишається відкритим питання, чи зможуть сторони повернутись до обговорення енергетичного перемир'я та чи з'являться умови для взаємного припинення атак на критичну інфраструктуру.

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