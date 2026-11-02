Зеленський назвав нову умову відмови від ударів по російським НПЗ: Київ готовий зупинитися

Україна готова призупинити удари по російських нафтопереробних заводах, але лише за умови, що Росія припинить атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, він неодноразово обговорював цю тему із президентом США Дональдом Трампом та представниками його адміністрації. Вашингтон закликав Київ відмовитися від ударів по російським НПЗ. Однак Україна не має наміру припиняти дії у відповідь, поки російська армія продовжує руйнувати українські енергетичні об'єкти.

Володимир Зеленський підкреслив, що йдеться не лише про електроенергетику, а й про газову галузь, нафтопереробні підприємства та іншу критичну інфраструктуру. Якщо Москва зупинить такі атаки, то Київ готовий піти на аналогічний крок.

Є інший варіант, запропонований українським президентом: США можуть забезпечити Україну ракетами для систем Patriot. Причому, Київ готовий не просто просити про військову допомогу, а заплатити за необхідні боєприпаси.

"Якщо ви хочете, щоб ми не атакували російські НПЗ місяць, дайте нам Patriot на місяць", — пояснив Володимир Зеленський.

Він уточнив, що припинення ударів можливе лише на той період, протягом якого Україна буде забезпечена ракетами.

Раніше Київ упродовж двох тижнів утримувався від атак на російські НПЗ на прохання американської адміністрації. Однак Росія продовжувала завдавати ударів по українській громадянській інфраструктурі.

Після цього ЗСУ відновили операції. За наведеними даними, за три дні було вражено Кстовський, Новокуйбишевський НПЗ та підприємство "Башнефть-Новойл". Їхня сукупна річна потужність становить близько 33 млн тонн нафти, а удари, як повідомляється, вивели з ладу приблизно 10% російських нафтопереробних потужностей.

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