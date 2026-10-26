Зеленський може не поїхати до Брюсселя: чи справді плани США зірвали підготовку важливої зустрічі

Запланована на 27-28 жовтня поїздка Володимира Зеленського до Брюсселя залишається під сумнівом. Радник президента Дмитро Литвин заявив журналістам, що українська сторона поки що не може підтвердити візит через зміни у планах США.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Поки що не підтверджуємо через зміну планів американської сторони", — повідомив Литвин.

Ще 25 жовтня Зеленський в інтерв'ю говорив, що у Брюсселі має намір зустрітися із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також представниками Європейського союзу та Сполучених Штатів. Передбачалося, що переговори відбудуться найближчими днями, проте тепер графік поїздки потребує уточнення.

У Єврокомісії, відповідаючи на запит "ЄП", повідомили, що не мають додаткової інформації про можливий візит українського президента. Там наголосили, що продовжують брати участь у переговорах та спільній роботі з союзниками та партнерами задля досягнення справедливого та сталого миру для України.

Представник НАТО у свою чергу пообіцяв прокоментувати ситуацію, якщо з'явиться додаткова інформація.

Поки невідомо, чи зміна американських планів означає перенесення всієї поїздки або лише коригування окремих зустрічей. Також не повідомляється, які саме обставини вплинули на графік США та як це може вплинути на переговори з українською делегацією.

Можлива зустріч у Брюсселі розглядалася як майданчик для контактів Києва із ключовими західними партнерами. Однак до офіційного підтвердження дати та складу учасників говорити про відміну візиту передчасно. Головне питання тепер – чи вдасться узгодити графіки сторін та провести переговори у заплановані терміни.

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