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Зеленський кинув Путіну новий виклик: де президент України запропонував зустрітися

Зеленський сподівається на посередництво Ердогана та хоче особисто обговорити з главою Кремля питання, які не вдалося вирішити переговорним делегаціям

2 листопада 2026, 06:47
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський запропонував російському диктатору Володимиру Путіну провести особисту зустріч у Туреччині. Український лідер розраховує на допомогу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в організації таких переговорів. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю CNN Türk.

Зеленський кинув Путіну новий виклик: де президент України запропонував зустрітися

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, нинішній переговорний процес потребує переходу на рівень безпосереднього діалогу між лідерами України та Росії. Адже є питання, які делегації та технічні групи не можуть остаточно вирішити самостійно.   

Володимир Зеленський наголосив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним саме як із людиною, яка ухвалює ключові рішення щодо російської агресії проти України.

"Саме тому я хочу зустрітися з ним як з людиною, яка приймає рішення", — пояснив президент.

Окремо український лідер висловив сподівання на посередництво Анкари. Туреччина вже неодноразово долучалася до дипломатичних зусиль щодо припинення війни та виступала майданчиком для контактів між українською і російською сторонами.

Водночас конкретної дати можливої зустрічі та згоди Кремля на таку ініціативу наразі немає.

Пропозиція Володимира Зеленського пролунала на тлі обговорень можливих переговорів за участю Дональда Трампа та перспектив припинення бойових дій. Однак чи готовий Путін особисто сісти за стіл переговорів із президентом України, залишається відкритим питанням.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна може отримати 500 ракет для Patriot, але є один тривожний нюанс: Зеленський звернувся до США.




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