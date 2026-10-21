Зеленський допускає заморозку війни по лінії фронту: Київ назвав умову для наступного кроку

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення бойових дій за нинішньою лінією фронту може стати реальним шляхом до завершення війни з Росією. Про це він розповів в інтерв'ю Fox News, відповідаючи на запитання про готовність Києва розглянути угоду, яка б зафіксувала існуюче становище на полі бою.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Журналіст уточнив, чи погодилася б Україна на такий варіант, зберігши контроль над більшою частиною своєї території. У відповідь Зеленський заявив, що зупинка бойових дій вже зараз могла б припинити російські атаки та створити основу для подальших дипломатичних кроків.

"Так, зараз ми могли б все заморозити. Я вважаю, що це реальний шлях до закінчення цієї війни", — наголосив український президент.

При цьому глава держави дав зрозуміти, що припинення вогню не означатиме відмови від подальших зусиль щодо забезпечення безпеки країни. За його словами, після зупинки бойових дій Київ має намір добиватися відповідних гарантій від президента США Дональда Трампа та європейських союзників.

Зеленський назвав такий підхід припиненням вогню або, як раніше висловлювався Трампом, припиненням вбивств. Він наголосив, що зупинка бойових дій – це мінімальна вимога, яку Україна пред'являє Росії на нинішньому етапі.

Заява президента прозвучала на тлі дискусій про можливі умови завершення війни. Фіксація лінії фронту могла б зупинити активні бойові дії, проте сама по собі не вирішує питань територій, майбутнього статусу окупованих районів та механізмів запобігання новому нападу.

Ключовою умовою для Києва є гарантії безпеки. Саме від їхнього змісту, а також від готовності сторін дотримуватись можливої угоди залежатиме, чи зможе припинення вогню стати першим кроком до сталого світу, а не тимчасовою паузою у війні.

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