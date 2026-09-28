Зеленський боїться за своє життя: що насправді загрожує президенту після війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після завершення війни та президентства хоче залишатися в Україні, спокійно ходити вулицями й не боятися за власне життя. Штучний інтелект проаналізував, що саме може становити для Зеленського небезпеку після війни. Зазначимо, що ШІ тільки змоделював можливі загрози та ризики.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

На думку чат-бота ChatGPT, слова Зеленського свідчать про страх перед особистою безпекою після завершення війни. Йдеться не лише про політичну критику, а про можливість фізичної загрози.

Першим ризиком бот називає Росію. Навіть після припинення бойових дій, за його оцінкою, автоматично не зникнуть загрози диверсій, терактів і замахів. Другий фактор — внутрішня напруга.

Після війни суспільство вимагатиме відповідей про тривалість бойових дій, ухвалені рішення, втрати та корупційні історії. Саме тому ChatGPT вважає найбільшою небезпекою можливе зіткнення Зеленського з накопиченими за роки війни образами, ненавистю та політичними конфліктами. Водночас бот наголошує: неможливо стверджувати, що така напруга обов’язково переросте у фізичну загрозу.

Чат-бот Gemini дивиться на ситуацію через післявоєнні проблеми. Серед головних факторів бот називає велику кількість зброї на руках, зламані війною долі людей, ПТСР у демобілізованих та високий рівень внутрішньої напруги.

До цього можуть додатися політичні скандали, економічні проблеми та розчарування частини суспільства. За оцінкою моделі ШІ, це здатне створити ґрунт для радикалізації.

У такій ситуації влада може стати головною мішенню суспільного гніву. Люди вимагатимуть відповідей, чому життя стало дорогим, чому загинули близькі та чому реальність після війни відрізняється від очікувань.

Окремо Gemini говорить про загрозу з боку спецслужб сусідньої держави. Формальне припинення вогню, на думку бота, не означатиме автоматичного припинення спроб дестабілізації України.

Чат-бот Grok також виділяє Росію як головну зовнішню загрозу. Модель ШІ нагадує про замахи на Зеленського під час війни та припускає, що навіть після перемир’я Кремль може не відмовитися від помсти.

Другий блок ризиків — внутрішній. Втома від війни, корупційні скандали, мобілізація та втрати можуть посилювати суспільну злість. Якщо умови миру сприйматимуться як “зрада”, частина радикально налаштованих або розчарованих людей може побачити в Зеленському винуватця.

Grok також окремо згадує ветеранів, які після повернення з фронту можуть мати власне бачення відповідальності влади за результати війни.

У висновку усі три чат-боти сходяться на двох головних факторах: зовнішня загроза з боку Росії та внутрішня напруга після війни. Відрізняються акценти. ChatGPT більше говорить про політичні конфлікти й накопичену ненависть, Gemini — про зброю, психологічні наслідки війни та радикалізацію, а Grok — про можливу реакцію радикалів і ветеранів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на кого, за словами експерта Ігоря Рейтеровича, Зеленський намагається “перекинути” відповідальність.



