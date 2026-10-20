Вся проблема в Трампі: Зеленський звернувся з важливим проханням до сенаторів США

Володимир Зеленський звернувся до двопартійної групи сенаторів США з проханням вплинути на адміністрацію Дональда Трампа та домогтися відновлення повноцінного обміну розвідувальними даними та постачання озброєння. Про це повідомляє Axios із посиланням на стенограму онлайн-зустріч українського президента з американськими законодавцями.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За даними видання, Зеленський заявив, що Україна продовжує стикатися з обмеженнями у роботі супутникових систем Starlink та Starshield, незважаючи на заяви Білого дому. За його словами, Київ не отримав чітких пояснень того, що відбувається.

Президент також повідомив, що протягом попереднього тижня Україна тричі не отримувала американських попереджень про російські балістичні удари. Він висловив припущення, що це може свідчити про обмеження обміну розвідувальною інформацією, що ускладнює захист від російських безпілотників.

Окрема проблема – брак озброєння протиповітряної оборони. За словами Зеленського, міністр оборони США Піт Хегсет поки не дозволив постачання перехоплювачів для Patriot та ракет AIM-9X для комплексів NASAMS, хоча країни НАТО вже сплатили за них.

"У нас майже не залишилося перехоплювачів для Patriot від американських партнерів", — заявив український лідер, закликавши Вашингтон пояснити причини затримок.

Зеленський також розповів про пропозицію, озвучену американським представникам Стіву Уіткоффу і Джареду Кушнеру: Україна готова на 30 днів призупинити удари по російських нафтопереробних заводах в обмін на постачання перехоплювачів Patriot. За його словами, США не продемонстрували готовності обговорювати цю ініціативу.

Сенатори Том Тілліс та Річард Блюменталь після зустрічі підтвердили відданість підтримці України. Блюменталь підкреслив, що політика поступок Володимиру Путіну не дасть результату.

За інформацією Axios, Зеленський також розраховує на можливу зустріч із представниками США в Осло. Після переговорів американські спецпосланці можуть вирушити до Москви. Офіційного підтвердження подальшого маршруту наразі немає.

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