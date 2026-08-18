Влада стала театром одного актора: Зеленського жорстко рознесли за системну кризу в країні

У владі Володимира Зеленського сформувалася серйозна управлінська проблема, яка дедалі більше впливає на якість державних рішень. Таку оцінку дав політолог Віктор Бобиренко, коментуючи публікації про кадрову кризу Банкової та дефіцит людей, яким президент повністю довіряє.

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За словами експерта, говорити про випадковий добір чиновників неправильно. На його думку, в оточенні Зеленського діють цілком конкретні критерії, однак вони не завжди відповідають вимогам ефективного державного управління.

"У Зеленського є дуже чіткі критерії відбору людей до команди. Перший – особиста відданість, причому безмежна. Людина має бути готовою виконувати доручення президента і не ставити під сумнів його рішення. Другий критерій – не мати власних політичних амбіцій і не виходити за межі відведеної ролі. Якщо людина ще й професійна – це вже додатковий бонус", – зазначив Бобиренко.

Політолог наголошує, що для ефективної влади цього недостатньо. Керівник держави має вміти добирати сильних фахівців, правильно розподіляти між ними повноваження та дозволяти команді сперечатися з ним, коли це необхідно.

На думку Бобиренка, саме дефіцит внутрішньої дискусії створює ризик помилкових рішень. Якщо чиновник розуміє, що критика президента може коштувати йому посади, він змушений пристосовуватися, а не відстоювати професійну позицію.

"Справжня сила керівника полягає в тому, щоб зібрати навколо себе не мовчазних виконавців, а сильних людей, які можуть заперечити, запропонувати інший варіант і взяти відповідальність. Коли ж головною умовою стає лояльність, система поступово втрачає професіоналів, а управлінська криза лише поглиблюється", – пояснив політолог.

Він також вважає небезпечною надмірну концентрацію політичних рішень навколо президента. За такої моделі державні інституції стають залежними від вузького кола людей, а кадрові помилки одразу перетворюються на системні проблеми.

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