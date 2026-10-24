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Виробляти ракети, дрони та військову техніку РФ стане складніше: яке рішення ухвалив Київ

Україна розширила обмеження проти компаній та фізичних осіб, яких пов'язують із виробництвом російського озброєння та постачанням обладнання для армії РФ

24 жовтня 2026, 16:52
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкційні рішення проти організацій та осіб, які, за даними української сторони, причетні до забезпечення російського військово-промислового комплексу. Про це повідомляє Офіс президента.

Виробляти ракети, дрони та військову техніку РФ стане складніше: яке рішення ухвалив Київ

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Перший перелік включає 51 фізичну особу та 44 юридичні особи, яких пов'язують з виробництвом балістичних ракет та постачанням необхідних компонентів. Йдеться про продукцію, що використовується при створенні озброєнь, у тому числі комплексів "Іскандер", "Калібр", Х-101 та "Кинжал".

Серед згаданих організацій — Інститут пластмас імені Г. С. Петрова, корпорація "Комета", підприємство "ВітаРеактив", компанія "Променерго", Кіровський біохімічний завод та Всеросійський науково-дослідний інститут метрології імені Д. І. Менделєєва. За інформацією української сторони, ці структури пов'язані з випуском матеріалів, обладнання, вимірювальних систем та інших компонентів, які можуть застосовуватись у оборонній промисловості.

Ще один блок обмежень стосується 32 громадян Росії та 35 російських компаній. До нього увійшли учасники ланцюжків постачання промислового обладнання, електроніки та сировини для підприємств російського ВПК. Зокрема, названо компанію "Гагарінг", постачальника електронних компонентів "Вірджин-ЕК" та верстатобудівне об'єднання "Пресмаш".

Окрему увагу приділено підприємствам промислової групи "РУСАЛ". Київ стверджує, що деякі з них мають значення для виробництва військової авіації, бронетехніки, ракет та безпілотників.

Згідно з наведеними українською стороною даними, з квітня 2024 по березень 2025 дві структури — "Об'єднана компанія РУСАЛ Торговий дім" і Тайшетський алюмінієвий завод — імпортували в Росію оксид алюмінію майже на 150 мільйонів рублів. У заяві наголошується, що така сировина використовується у виробничих ланцюжках, пов'язаних із військовою продукцією.

Нові обмеження спрямовані на компанії та осіб, яких Україна вважає частиною інфраструктури постачання російського оборонного сектору. Подробиці санкційних заходів слід оцінювати з урахуванням опублікованих офіційних документів та зазначених у них підстав.

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