Відкладати більше не можна: з якою вимогою Зеленський звернувся до Трампа

Президент України Володимир Зеленський закликав президента США Дональда Трампа реалізувати передбачений американським законодавством пакет жорстких санкцій проти Росії. Про це глава держави заявив у своєму Telegram-каналі на тлі російських ударів, що продовжуються по Україні.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Зеленський наголосив, що міжнародні партнери мають враховувати: російська ескалація триває щодня. За його словами, якщо Москва обирає жорсткішу тактику ведення війни, відповідь міжнародного співтовариства також має ставати сильнішою.

"Ми просимо президента Трампа реалізувати закон Ліндсі Грема щодо Росії та всім, хто підтримує її війну фінансово", — заявив український президент.

Йдеться про санкційне законодавство, яке пов'язують із ініціативою покійного сенатора Ліндсі Грема. Його положення передбачають посилення економічного тиску на Росію, а також заходи проти держав та компаній, які допомагають Москві обходити обмеження.

Водночас, Зеленський звернувся до керівництва Євросоюзу. Він закликав президента Європейської ради Антоніу Кошту та голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн підготувати нові європейські санкції проти Росії.

Окремо український президент закликав західних партнерів не виключати російських олігархів із чинних списків санкцій і розширювати обмеження на торгівлю з Росією.

За словами Зеленського, обмеження мають зберігатись до припинення російської війни проти України. У Києві вважають, що синхронне посилення санкційного тиску здатне збільшити ціну продовження агресії для Москви.

Таким чином, Україна очікує від США та ЄС не лише збереження чинних обмежень, а й нових кроків проти Росії та її економічних партнерів. Зеленський пов'язує посилення санкційного тиску із необхідністю зупинити подальшу ескалацію війни.

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