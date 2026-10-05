У Росії незабаром може з'явитись козир, який змінить ситуацію на полі бою: заява Зеленського

Росія незабаром може отримати доступ до нових супутникових технологій, які можуть вплинути на характер війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський, наголосивши, що деякі держави, за даними України, можуть передати Москві відповідні можливості вже наприкінці цього року чи на початку наступного.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Ми знаємо, що деякі держави ділитимуться з Росією відповідними технологіями наприкінці цього року, на початку наступного", — заявив Зеленський журналістам.

Президент не уточнив, про які саме технології йдеться і які країни можуть передати їх Росії. Однак він пов'язав це питання з використанням супутникового зв'язку у війні та заявив, що Україна повинна мати можливість застосовувати такі технології, зокрема, для завдання ударів по території РФ.

На цьому тлі Київ розглядає можливість створення власної супутникової системи. За словами Зеленського, Україна вже має певні напрацювання та працює над системою, яка має бути схожою на Starlink.

"Є напрацювання. Ми працюємо над схожим на Starlink", — сказав президент, не розкриваючи технічних характеристик проекту.

Зеленський зазначив, що Україна вдячна партнерам за вже надані технології супутникового зв'язку, проте Київ раніше спрямовував сигнали щодо необхідності розширення відповідної програми.

Окремо президент заявив, що Росія продовжує отримувати важливу підтримку з боку Китаю.

Таким чином, супутниковий зв'язок стає не лише питанням комунікацій, а й частиною технологічного протистояння. Якщо Москва справді отримає нові можливості у цій сфері, Києву доведеться шукати власні рішення, щоби не допустити зміни технологічного балансу на полі бою.

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