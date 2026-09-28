Тривожний сигнал для Зеленського: який "рахунок" виставили президенту українці

Президент Володимир Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії свого оточення — так вважають 72% опитаних українців. Не погоджуються з цим 25% респондентів. Такі результати опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович уточнив, що йдеться про політичну відповідальність, а не особисте звинувачення в причетності до корупційних дій.

“Політику насправді від такої політичної відповідальності не легше, тому що для політика в розвиненій демократичній країні — це політична смерть. Коли така кількість людей вважає тебе особисто причетним і відповідальним до подібних дій, причетним з політичної точки зору. І очевидно, що це ставить, як правило, хрест на подальшій кар'єрі і взагалі на перебуванні при владі”, — пояснив експерт.

За його словами, на питання корупції українців завжди звертали увагу, і переважна більшість акцентує саме на корупції у верхівці влади.

“Всі ці корупційні історії, які бачимо, так чи інакше пов'язані з людьми, які особисто часто призначалися президентом на ту чи іншу посаду. Тоді виникає просте питання: якщо таких людей президент призначив, то очевидно він повинен і відповідати за те, що вони витворяють. І ця відповідальність, як мінімум, повинна бути політичною. Для Зеленського, звісно, ця інформація є не надто, мені здається, приємною”, — зауважив Рейтерович

Експерт зауважив, що за часів Зеленського у Банкової з’явилася характерна риса швидко реагувати на зміну настроїв в суспільстві — чи підлаштуватися під них, чи зманіпулювати. Рейтерович нагадав історію з Єрмаком, мітингами за НАБУ та САП у 2025 році. Тоді, зазначив, Зеленський швидко відреагував на настрої суспільства.

“Ціково, як далі буде розвиватися ситуація. Тому що насправді не бачу для Зеленського ніяких шляхів для того, щоб змінити ситуацію, в яку він попав, оскільки реальна зміна потребує реальних рішень. Це повне переформатування влади, це побудова фактично уряду національної єдності. Це багато-багато інших якихось речей, на які президент в силу різних моментів, різних обставин просто не піде, тому що він вважає, що він же цю владу здобув”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому насправді Путін кличе Зеленського в Москву.



