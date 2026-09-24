Три кроки до паузи у війні: Зеленський розкрив, про яке перемир'я говорять Україна та партнери

Україна та міжнародні партнери обговорюють одразу кілька варіантів часткового перемир'я з Росією. Йдеться не про повне припинення бойових дій, а про можливі домовленості в окремих сферах – енергетиці, судноплавстві та експорті продовольства.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський розповів про ці ініціативи на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. За його словами, один із ключових сценаріїв передбачає взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Ідея енергетичного перемир'я обговорюється вже кілька тижнів. Київ заявляє про готовність відмовитись від атак на енергетичні об'єкти за умови аналогічних зобов'язань з боку Росії. При цьому повноцінної домовленості про такий режим поки що немає.

Другий напрямок пов'язаний з Чорним морем. Україна розглядає можливість розширення домовленостей щодо безпеки судноплавства за межі виключно зернового експорту. Потенційно може йтися також про перевезення енергоресурсів та продукцію металургійної галузі.

Третій елемент – відновлення та захист зернового коридору. У Києві вважають, що стабільна робота морських маршрутів має значення не лише для української економіки, а й для продовольчої безпеки інших країн.

Зеленський заявив, що вже обговорював відповідні пропозиції з керівниками Туреччини, Єгипту, Індії та Об'єднаних Арабських Еміратів. За його словами, ці держави зацікавлені у стабілізації ситуації у Чорному морі.

"Дай Бог, вийде. Я бачу у цьому можливості", — сказав український президент.

Американська адміністрація також просуває ідею обмежених домовленостей. За даними Axios, серед кроків, що розглядаються Вашингтоном, – припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та відновлення роботи чорноморського зернового коридору.

Однак поки що йдеться саме про дипломатичні пропозиції та варіанти, які обговорюються сторонами. Їхня реалізація залежатиме від згоди України та Росії та від механізмів контролю за можливими домовленостями.

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